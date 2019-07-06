ABD’de AVM’de patlama (Olay yeri savaş alanına döndü)
DHA
ABD’nin Florida eyaletinde bir alışveriş merkezinde patlama meydana geldi. Patlamada yaralananların olduğu öğrenildi.
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1ABD’nin Florida eyaletinin Plantation bölgesinde bir alışveriş merkezinde bir patlamanın meydana geldiği öğrenildi. İlk bilgilere göre gaz sıkışmasından meydana gelen patlama sonucu AVM'de en az 20 kişi yaralandı.
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2Patlama sonucu yaralanan vatandaşların olduğu aktarılırken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin yönlendirildiği kaydedildi.
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3Plantation polisi ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada çevredeki tüm dükkanların kapatıldığını belirterek, vatandaşların bölgeden uzak durması konusunda uyarıda bulunuldu.
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