NTV

ABD’de AVM’de patlama (Olay yeri savaş alanına döndü)

DHA

ABD’nin Florida eyaletinde bir alışveriş merkezinde patlama meydana geldi. Patlamada yaralananların olduğu öğrenildi.

  • 1

    ABD’nin Florida eyaletinin Plantation bölgesinde bir alışveriş merkezinde bir patlamanın meydana geldiği öğrenildi. İlk bilgilere göre gaz sıkışmasından meydana gelen patlama sonucu AVM'de en az 20 kişi yaralandı.
  • 2

    Patlama sonucu yaralanan vatandaşların olduğu aktarılırken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin yönlendirildiği kaydedildi.
  • 3

    Plantation polisi ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada çevredeki tüm dükkanların kapatıldığını belirterek, vatandaşların bölgeden uzak durması konusunda uyarıda bulunuldu.
  • 4

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin