ABD’de basına darbe: Kimin neyi yazacağına o karar verecek

BEYAZ SARAY "SORUMSUZ HABERCİLİKLE" SUÇLADI

Medya mensuplarından oluşan bağımsız bir dernek olan Beyaz Saray Muhabirleri Derneği (WHCA), geleneksel olarak daha küçük ortamlarda başkana erişim izni verilen 10’dan fazla gazetecinin dönüşümlü havuz haberlerini koordine ediyor.

Leavitt, WHCA'nın Beyaz Saray'da basına erişim konusunda “artık tekel olmaması gerektiğini” ve yıllardır burada bulunan eski medya kuruluşlarının havuza katılmaya devam edeceğini, ancak yeni seslerin de memnuniyetle karşılanacağını belirtti.

Trump'ın geçen ay Meksika Körfezi'nin adını değiştirmeye yönelik kararnamesinibnn ardından AP, haberlerinde körfezin köklü adını kullanmaya devam edeceğini ve Trump'ın değiştirme çabalarını da kabul edeceğini açıkladı.

Bunun üzerine Beyaz Saray, AP gazetecilerinin Oval Ofis ve Air Force One'a erişimini yasaklayarak haber ajansını “sorumsuz ve dürüst olmayan habercilik” yapmakla suçladı.