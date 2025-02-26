ABD’de basına darbe: Kimin neyi yazacağına o karar verecek
Beyaz Saray, hangi haber kuruluşlarının ve muhabirlerin ABD Başkanı Trump'ı izleyen basın havuzuna girmesine izin verileceği konusunda kontrolü ele alacağını açıkladı. Beyaz Saray Muhabirleri Derneği karara tepki göstererek, Amerika Birleşik Devletleri'nde özgür basının bağımsızlığının zedelendiğini belirtti. Kararın zamanlaması ise dikkat çekti.
Beyaz Saray, hangi haber kuruluşlarının ve muhabirlerin ABD Başkanı Donald Trump'ı izleyen basın havuzuna girmesine izin verileceği konusunda kontrolü ele alacağını açıkladı.
Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, dün düzenlediği toplantıda, “Bu yönetimde Beyaz Saray basın ekibi, Air Force One ve Oval Ofis gibi alanlarda çok ayrıcalıklı ve sınırlı erişimden kimin yararlanacağını belirleyecek” dedi.
Duyuru, Trump'ın Meksika Körfezi'nin adını “Amerika Körfezi” olarak değiştirme talebine direnen Associated Press'in (AP) haber ajansının ABD hükümeti tarafından engellemesinden bir gün sonra geldi.