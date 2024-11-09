ABD'de başkanlık seçimi sonrası Siyahilere gizemli tehdit mesajları: Kimin gönderdiğini bulmaya çalışıyorlar
ABD'de Siyahi vatandaşlar, Donald Trump'ın kazandığı başkanlık seçimlerinin ardından bilinmeyen numaralardan ırkçı içerikli toplu mesajlar aldı. Federal ve eyalet yetkilileri, Siyahilere gönderilen ve köleliğe atıfta bulunarak “en yakın plantasyonda pamuk toplamak üzere seçildiklerini” söyleyen ırkçı mesajların kaynağını bulmaya çalışıyor. (Editör: Derya Doğan)
CNN International'ın bildirdiğine göre ABD'de başkanlık seçimlerinin ardından tanınmayan telefon numaralarından Siyahi vatandaşlara toplu mesajlar atıldı.
Ülkenin acı dolu ve bağnaz geçmişini anımsatan nefret dolu söylemler New York'tan, Kaliforniya'ya 20'den fazla eyalette ve Columbia Bölgesi'nde rapor edildi.
Federal ve eyalet yetkilileri, Siyahilere gönderilen ve köleliğe atıfta bulunarak “en yakın plantasyonda pamuk toplamak üzere seçildiklerini” söyleyen ırkçı mesajların kaynağını bulmaya çalışıyor.
Sivil haklar hareketi NAACP'nin başkanı Derrick Johnson, daha geniş kapsamlı sonuçlar konusunda uyarıda bulundu.
Her iki partinin hukuki temsilcileri de mesajları kınadı ve "gönderenlerin kökünü kazıma" sözü verdi.