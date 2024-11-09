ABD'de başkanlık seçimi sonrası Siyahilere gizemli tehdit mesajları: Kimin gönderdiğini bulmaya çalışıyorlar

ABD'de Siyahi vatandaşlar, Donald Trump'ın kazandığı başkanlık seçimlerinin ardından bilinmeyen numaralardan ırkçı içerikli toplu mesajlar aldı. Federal ve eyalet yetkilileri, Siyahilere gönderilen ve köleliğe atıfta bulunarak “en yakın plantasyonda pamuk toplamak üzere seçildiklerini” söyleyen ırkçı mesajların kaynağını bulmaya çalışıyor. (Editör: Derya Doğan)

ABD'de başkanlık seçimi sonrası Siyahilere gizemli tehdit mesajları: Kimin gönderdiğini bulmaya çalışıyorlar - 1

CNN International'ın bildirdiğine göre ABD'de  başkanlık seçimlerinin ardından tanınmayan telefon numaralarından Siyahi vatandaşlara toplu mesajlar atıldı.

Ülkenin acı dolu ve bağnaz geçmişini anımsatan nefret dolu söylemler New York'tan, Kaliforniya'ya 20'den fazla eyalette ve Columbia Bölgesi'nde rapor edildi.

Federal ve eyalet yetkilileri, Siyahilere gönderilen ve köleliğe atıfta bulunarak “en yakın plantasyonda pamuk toplamak üzere seçildiklerini” söyleyen ırkçı mesajların kaynağını bulmaya çalışıyor. 

Sivil haklar hareketi NAACP'nin başkanı Derrick Johnson, daha geniş kapsamlı sonuçlar konusunda uyarıda bulundu.

Her iki partinin hukuki temsilcileri de mesajları kınadı ve "gönderenlerin kökünü kazıma" sözü verdi.

DÜNYA HABERLERİ

ABD'de başkanlık seçimi sonrası Siyahilere gizemli tehdit mesajları: Kimin gönderdiğini bulmaya çalışıyorlar - 2

"NEFRETİ YAYAN, ENDİŞE VERİCİ BİR ARTIŞ"

Johnson,  “Tarihsel olarak nefreti kucaklayan ve zaman zaman teşvik eden bir başkan seçmenin talihsiz gerçekliği gözlerimizin önünde ortaya çıkıyor” dedi. 

NAACP lideri, şunları ekledi: "Bu mesajlar, salı günkü seçim sonuçlarının ardından birçoğumuzun hissettiği korku alevlerini körüklemek ve nefreti yaymak için artık kendilerini cesaretli hisseden ülke çapındaki ırkçı grupların aşağılık ve iğrenç söylemlerinde endişe verici bir artışı temsil ediyor.”

Trump'ın basın sözcüsü Karoline Leavitt ise yaptığı açıklamada, Donald Trump'ın başkanlık kampanyasının bu kısa mesajlarla hiçbir ilgisi olmadığını belirtti.

ABD'de başkanlık seçimi sonrası Siyahilere gizemli tehdit mesajları: Kimin gönderdiğini bulmaya çalışıyorlar - 3

FBI DURUMDAN HABERDAR

Üniversitelerden yapılan açıklamalara göre, en az üç tarihsel olarak Siyahİ kolej ve üniversiteden öğrenciler (Hampton, Virginia'daki Hampton Üniversitesi, Nashville'deki Fisk Üniversitesi ve Orangeburg, Güney Carolina'daki Claflin Üniversitesi) bu mesajları aldıklarını bildirdi.

Federal İletişim Komisyonu, uygulama bürosunun metinleri araştırdığını duyurdu. Komisyondan yapılan açıklamada, “Bu mesajlar kabul edilemez” dedi. Bu tür hedef göstermeleri çok ciddiye alıyoruz" denildi.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ise yaptığı açıklamada, bireylere gönderilen saldırgan ve ırkçı metin mesajlarından haberdar olduklarını ve konuyla ilgili olarak Adalet Bakanlığı ve diğer federal yetkililerle temas halinde bulunduklarını bildirdi.

ABD'de başkanlık seçimi sonrası Siyahilere gizemli tehdit mesajları: Kimin gönderdiğini bulmaya çalışıyorlar - 4

MESAJLAŞMA ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Mesajları kimin gönderdiği belli değil ve kime teslim edildiğine dair tam bir liste yok.

TextNow mesajlaşma şirketi, dün CNN International'a yaptığı açıklamada, mesajlardan en azından bazılarının “yaygın ve koordineli bir saldırı” olduğuna inandıklarını ifade etti.

Şirket, insanların bir e-posta adresi kullanarak anonim olarak kaydolmasına ve rastgele oluşturulmuş bir telefon numarasından geliyormuş gibi görünen metinler göndermesine olanak tanıyan bir hizmet sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamada, “Farkına varır varmaz güvenlik ekibimiz hızla harekete geçti ve bir saatten kısa bir süre içinde ilgili hesapları hızla devre dışı bıraktı” denildi.

Açıklamanın devamında, şu ifadelere yer verildi: “Daha fazla ayrıntı ortaya çıkarmak için sektör ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz ve bu mesajları göndermeye çalışan yeni hesapları aktif olarak engellemek için kalıpları izlemeye devam ediyoruz. Hizmetimizin taciz edici ya da spam mesajlar göndermek için kullanılmasına müsamaha göstermiyoruz ve bu kişilerin gelecekte bunu yapmalarını önlemek için yetkililerle birlikte çalışacağız.

ABD'de başkanlık seçimi sonrası Siyahilere gizemli tehdit mesajları: Kimin gönderdiğini bulmaya çalışıyorlar - 5

POLONYA ÜZERİNDEN YÖNLENDİRİLDİ

X'te yapılan açıklamada, mesajların “robot metin mesajları gibi göründüğü” ve Nevada Başsavcılığı'nın bunların kaynağını araştırmak için kolluk kuvvetleriyle birlikte çalıştığı belirtildi.

Louisiana Başsavcısı Liz Murrill, ırkçı metin mesajlarını gönderen her kimse, konumlarını gizlemek için anonimleştirici bir yazılım kullandığını söyledi.

Başsavcı, mesajların en azından bir kısmının trafiği Polonya üzerinden yönlendiren bir e-posta hizmeti kullanılarak gönderildiğini, ancak bunun gönderenin orada olduğu anlamına gelmediğini belirtti.

“Bildiğimiz kadarıyla Napoleonville, Louisiana'dan geliyor olabilirler. Nereden kaynaklandıklarını bilmiyoruz” diye ekledi.

Washington, Virginia, New Jersey, Illinois ve Maryland başsavcıları, mesajları kınadı ve kendilerini tehdit altında hissedenleri kolluk kuvvetleriyle temasa geçmeye çağırdı.

ABD'de başkanlık seçimi sonrası Siyahilere gizemli tehdit mesajları: Kimin gönderdiğini bulmaya çalışıyorlar - 6
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