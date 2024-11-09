ABD'de başkanlık seçimi sonrası Siyahilere gizemli tehdit mesajları: Kimin gönderdiğini bulmaya çalışıyorlar

"NEFRETİ YAYAN, ENDİŞE VERİCİ BİR ARTIŞ"

Johnson, “Tarihsel olarak nefreti kucaklayan ve zaman zaman teşvik eden bir başkan seçmenin talihsiz gerçekliği gözlerimizin önünde ortaya çıkıyor” dedi.

NAACP lideri, şunları ekledi: "Bu mesajlar, salı günkü seçim sonuçlarının ardından birçoğumuzun hissettiği korku alevlerini körüklemek ve nefreti yaymak için artık kendilerini cesaretli hisseden ülke çapındaki ırkçı grupların aşağılık ve iğrenç söylemlerinde endişe verici bir artışı temsil ediyor.”

Trump'ın basın sözcüsü Karoline Leavitt ise yaptığı açıklamada, Donald Trump'ın başkanlık kampanyasının bu kısa mesajlarla hiçbir ilgisi olmadığını belirtti.