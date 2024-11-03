ABD'de başkanlık seçimlerinde kurabiye anketi: 40 yıldır doğru tahmin ediyor!

Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim heyecanı çok yüksek. Herkes tek bir soruya odaklanmış durumda: Kamala Harris mi, Donald Trump mı Başkan seçilecek? Ohio’da bulunan bir fırın ise 40 yıllık devam eden gelenekle seçim tahminde bulundu. Üzerinde başkan adaylarının karikatürlerinin yer aldığı kurabiyelerin satışlarına göre seçim sonucunu tahmin eden fırın, şimdiye dek 10 seçimden 9’unu doğru bildi.

ABD'de başkanlık seçimlerinde kurabiye anketi: 40 yıldır doğru tahmin ediyor! - 1

ABD'de başkanlık seçimi heyecanı dorukta, Ohio’daki yaklaşık 100 yıllık bir fırın ise bu heyecanı tatlı bir hale getirdi. Fırın sahipleri, başkan adaylarının karikatürleriyle süslenmiş kurabiyeler hazırlayarak bu kurabiyelerin satışlarına göre seçim sonucunu tahmin ediyor. Üstelik bu yöntem, 1984’ten beri başarıyla devam ediyor.

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ABD'de başkanlık seçimlerinde kurabiye anketi: 40 yıldır doğru tahmin ediyor! - 2

40 YILLIK GELENEK

Fırın sahipleri, "40 yıldır kurabiye anketi yapıyoruz ve 10 seçimden 9’unu doğru tahmin ettik," diyerek bu yılki tahminlerinde de iddialı.

ABD'de başkanlık seçimlerinde kurabiye anketi: 40 yıldır doğru tahmin ediyor! - 3

TRUMP KURABİYELERİ 3 KAT DAHA FAZLA

1 Kasım itibarıyla 30 bini aşkın Trump kurabiyesi satılmışken, Kamala Harris kurabiyeleri 11 bin 960’ta kaldı. Kararsızları temsil eden kurabiyelerden de 2 binden fazla satıldı.

Kurabiye anketinin seçim oylamasından en büyük farkıysa birden fazla almanın mümkün olması.

ABD'de başkanlık seçimlerinde kurabiye anketi: 40 yıldır doğru tahmin ediyor! - 4

Kurabiyeleri tercih eden müşteriler ise aday tercihleriyle birlikte kendi nedenlerini de paylaşıyor.

ABD'de başkanlık seçimlerinde kurabiye anketi: 40 yıldır doğru tahmin ediyor! - 5

Harris kurabiyesini seçen bir kadın, "Kadın haklarına, seçim özgürlüğüne inanıyorum, bu yüzden Kamala," derken, Trump kurabiyesi alan bir müşteri ise "Her seçimde Trump’ı seçiyorum, bazen arkadaşlarıma da alıyorum," diye belirtti.

ABD'de başkanlık seçimlerinde kurabiye anketi: 40 yıldır doğru tahmin ediyor! - 6

SATIŞLAR ARTTI

Fırın sahipleri, seçim döneminde kurabiyelere olan ilgiden memnun olduklarını ve satışlarının arttığını söylüyor. Fırının "kurabiye anketi", seçim günü yaklaşırken ABD’nin dört bir yanından ilgi çekmeye devam ediyor.

ABD'de başkanlık seçimlerinde kurabiye anketi: 40 yıldır doğru tahmin ediyor! - 7

ABD SEÇİMİNE SON 2

Amerikan halkı, Demokrat Parti adayı ile Cumhuriyetçi Parti adayı arasındaki tercihini 5 Kasım'da yapacak. 

ABD’de yapılan son ankette, başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokrat rakibi Kamala Harris’in ülke genelinde oy oranları yüzde 48 ile eşit çıktı.

ABD'de başkanlık seçimlerinde kurabiye anketi: 40 yıldır doğru tahmin ediyor! - 8

20-23 Ekim tarihlerinde ülke genelinde 2 bin 516 kayıtlı seçmen ile telefonda yapılan ankette, Trump ile Harris’in oy oranları yüzde 48 ile aynı çıktı.

Ankette ülkeyi ilgilendiren konu bazlı sorularda Trump ekonomide yüzde 52 ve göçmen sorununda yüzde 54 ile önde giderken, başkan yardımcısı Harris ise demokrasi akıbeti kaygısında yüzde 51 ve kürtaj meselesinde yüzde 55 ile tercih edilen aday oldu.

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