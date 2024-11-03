ABD'de başkanlık seçimlerinde kurabiye anketi: 40 yıldır doğru tahmin ediyor!
Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim heyecanı çok yüksek. Herkes tek bir soruya odaklanmış durumda: Kamala Harris mi, Donald Trump mı Başkan seçilecek? Ohio’da bulunan bir fırın ise 40 yıllık devam eden gelenekle seçim tahminde bulundu. Üzerinde başkan adaylarının karikatürlerinin yer aldığı kurabiyelerin satışlarına göre seçim sonucunu tahmin eden fırın, şimdiye dek 10 seçimden 9’unu doğru bildi.
ABD'de başkanlık seçimi heyecanı dorukta, Ohio’daki yaklaşık 100 yıllık bir fırın ise bu heyecanı tatlı bir hale getirdi. Fırın sahipleri, başkan adaylarının karikatürleriyle süslenmiş kurabiyeler hazırlayarak bu kurabiyelerin satışlarına göre seçim sonucunu tahmin ediyor. Üstelik bu yöntem, 1984’ten beri başarıyla devam ediyor.