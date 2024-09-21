ABD'de başkanlık yarışı için 3 eyalette oy verme işlemi başladı

ABD'de başkanlık seçimlerinde ülkenin Minnesota, Virginia ve Güney Dakota eyaletlerinde erken oy kullanma işlemleri başladı. Seçim gününde müsait olmayan ya da olası izdihamdan kaçınmak isteyen binlerce seçmen, sandık başına giderek oy kullandı. Çoğu eyaletin erken oylama imkanı sunduğu ABD’de, önümüzdeki günlerde birçok bölgede seçmenler oy kullanacak.