ABD'de başkanlık yarışı: Üç eyalette oy verme işlemi başladı
ABD’de 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde üç eyalette erken oy verme işlemi başladı. Minnesota, Virginia ve Güney Dakota eyaletlerinde yaşayan seçmenler sandık başına gitti.
ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için Minnesota, Virginia ve Güney Dakota eyaletlerinde erken oy kullanma işlemleri başladı.
Seçim gününde müsait olmayan ya da olası izdihamdan kaçınmak isteyen binlerce seçmen, sandık başına giderek oy kullandı.
Çoğu eyaletin erken oylama imkanı sunduğu ABD’de, önümüzdeki günlerde birçok bölgede seçmenler sandığa gidecek.