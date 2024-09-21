ABD'de başkanlık yarışı: Üç eyalette oy verme işlemi başladı

ABD’de 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde üç eyalette erken oy verme işlemi başladı. Minnesota, Virginia ve Güney Dakota eyaletlerinde yaşayan seçmenler sandık başına gitti.

ABD'de başkanlık yarışı: Üç eyalette oy verme işlemi başladı - 1

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için Minnesota, Virginia ve Güney Dakota eyaletlerinde erken oy kullanma işlemleri başladı.

Seçim gününde müsait olmayan ya da olası izdihamdan kaçınmak isteyen binlerce seçmen, sandık başına giderek oy kullandı.

Çoğu eyaletin erken oylama imkanı sunduğu ABD’de, önümüzdeki günlerde birçok bölgede seçmenler sandığa gidecek.

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ABD'de başkanlık yarışı: Üç eyalette oy verme işlemi başladı - 2

Illinois’te 26 Eylül, Montana ve Nebraska da 7 Ekim, Indiana ve Wyoming de 8 Ekim, Arizona’da 9 Ekim, Georgia’da 15 Ekim ve Iowa’da 16 Ekim’de erken oy kullanma işlemleri başlayacak.

ABD'de başkanlık yarışı: Üç eyalette oy verme işlemi başladı - 3

Seçmenler arasında tartışmalı bir konu olan erken oy kullanma işlemi, uzmanlar tarafından ise seçim sonuçları açısından kritik önemde görülüyor.

ABD'de başkanlık yarışı: Üç eyalette oy verme işlemi başladı - 4

Pew Araştırma Merkezi'nin anketine göre, 2020 seçimlerinden bu yana Cumhuriyetçilerin yalnızca yüzde 37'si seçmenlerin erken oy kullanma seçeneğine sahip olması gerektiğini söylüyor.

Demokratlar ise uygulamaya yüzde 82’lik destek veriyor.

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