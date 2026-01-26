ABD'de "beyaz kıyamet". Termometreler eksi 45'i gördü, milyonlarca kişi elektriksiz
26.01.2026 20:13
Son Güncelleme: 26.01.2026 20:43
İHA, AA
ABD'nin büyük bölümünde etkili olan kar fırtınası hayatı felç etti. Eksi 45 dereceye ulaşan dondurucu soğuk ve buzlanma kaynaklı trafik kazaları sebebiyle ülke genelinde en az 12 kişi hayatını kaybetti.
ABD, günlerdir Fern (FÖRN) fırtınasının etkisinde. Ülke genelinde 30 eyalette etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Texas, New York, New Jersey ile Washington eyaletleri başta olmak üzere ülkenin orta ve kuzeydoğusundaki eyaletlerde kar fırtınası etkili oldu.
Ülkede ülke genelinde en az 14 bin uçuş iptal edilirken binlercesi ertelendi. Milyonlarca kişi elektriksiz kaldı.
Ülke genelinde okullarda eğitime ara verilirken trafikte ciddi aksamalar meydana geldi. Virginia ve Kentucky eyaletlerinde yetkililer, yollarda meydana gelen yüzlerce kazaya müdahale etti.
Termometreler zaman zaman eksi 45 derecenin altına düştü.
Kar kalınlığı bazı bölgelerde yarım metreyi aştı. New York ve çevresinde buzla kaplanan sokaklar tamamen boşaldı.
Ülkede etkili olan kar fırtınasında en az 7 kişi hayatını kaybetti. Louisiana’da 2, Tennessee’de 3, Texas ve Kansas’ta birer kişi kar fırtınasında hayatını kaybettiği açıklandı.
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin sokakta yaşayan 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmasıyla ABD’deki can kaybı 12’ye yükseldi. Ancak New York’taki can kayıplarının nedeni henüz bilinmiyor.
New York Eyaleti Valisi Kathy Hochul, vatandaşlara evlerinde kalmaları ve yollardan uzak durmaları uyarısında bulundu. Hochul, "Hafta sonunda 30 eyalet etkilendi. Soğuk rekorları kırılyor. Son yılların en yoğun kar fırtınası ile karşı karşıyayız. Bu, kesinlikle son yıllarda gördüğümüz en soğuk hava ve en soğuk kış fırtınası. Eyaletimizi ve ülke genelindeki birçok başka eyaleti adeta bir Arktik kuşatma sarmış durumda" ifadelerini kullandı.
Karın keyfini yine çocuklar çıkardı. Başta New York ve Washington eyaletlerinde çocuklar kartopu oynayıp kızak yaparak eğlendi.
Eyaletlerin neredeyse yarısında olağanüstü hâl ilan edilirken, ABD Senatosu’nda da akşam saatlerinde yapılması planlanan bir oylama iptal edildi.
Başkent Washington’da olağanüstü hâl ilan eden Columbia Bölgesi Belediye Başkanı Muriel Bowser, "Bu hafta sonu Washington DC’de son on yılın en büyük kar fırtınasını yaşıyoruz" dedi.
Yetkililer kutup soğuklarının hafta boyunca etkisini sürdüreceği konusunda uyarıyor.