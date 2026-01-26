ABD'de "beyaz kıyamet". Termometreler eksi 45'i gördü, milyonlarca kişi elektriksiz

New York Eyaleti Valisi Kathy Hochul, vatandaşlara evlerinde kalmaları ve yollardan uzak durmaları uyarısında bulundu. Hochul, "Hafta sonunda 30 eyalet etkilendi. Soğuk rekorları kırılyor. Son yılların en yoğun kar fırtınası ile karşı karşıyayız. Bu, kesinlikle son yıllarda gördüğümüz en soğuk hava ve en soğuk kış fırtınası. Eyaletimizi ve ülke genelindeki birçok başka eyaleti adeta bir Arktik kuşatma sarmış durumda" ifadelerini kullandı.