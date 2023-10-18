ABD'de Beyaz Saray önünde Filistin'e destek gösterisi: Netanyahu savaş suçlusudur

ABD'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını Beyaz Saray önünde protesto etti. Filistin Gençlik Hareketi tarafından organize edilen protesto kapsamında yüzlerce kişi, "Filistin soykırımına son", "Etnik temizliği finanse etmeyi durdurun" ve "Netanyahu savaş suçlusudur" yazılı pankartlar taşıdı.

ABD'de Beyaz Saray önünde Filistin'e destek gösterisi: Netanyahu savaş suçlusudur - 1

ABD'de Filistin Gençlik Hareketi tarafından organize edilen protesto kapsamında yüzlerce kişi, dün akşam saatlerinde Beyaz Saray'ın önündeki Lafayette Park'ta toplandı.

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ABD'de Beyaz Saray önünde Filistin'e destek gösterisi: Netanyahu savaş suçlusudur - 2

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan, "Özgür Filistin" ve "Yaşasın Gazze" sloganları atan göstericiler, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline son verilmesi çağrısında bulundu.

ABD'de Beyaz Saray önünde Filistin'e destek gösterisi: Netanyahu savaş suçlusudur - 3

Diğer taraftan, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

ABD'de Beyaz Saray önünde Filistin'e destek gösterisi: Netanyahu savaş suçlusudur - 4

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin kişinin öldüğünü, 12 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

ABD'de Beyaz Saray önünde Filistin'e destek gösterisi: Netanyahu savaş suçlusudur - 5

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

ABD'de Beyaz Saray önünde Filistin'e destek gösterisi: Netanyahu savaş suçlusudur - 6

İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

ABD'de Beyaz Saray önünde Filistin'e destek gösterisi: Netanyahu savaş suçlusudur - 7

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 8 Hizbullah, 2 İslami Cihat üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetti.

ABD'de Beyaz Saray önünde Filistin'e destek gösterisi: Netanyahu savaş suçlusudur - 8

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi. Son olarak, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD'de Beyaz Saray önünde Filistin'e destek gösterisi: Netanyahu savaş suçlusudur - 9
ABD'de Beyaz Saray önünde Filistin'e destek gösterisi: Netanyahu savaş suçlusudur - 10
ABD'de Beyaz Saray önünde Filistin'e destek gösterisi: Netanyahu savaş suçlusudur - 11
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