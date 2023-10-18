ABD'de Beyaz Saray önünde Filistin'e destek gösterisi: Netanyahu savaş suçlusudur

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi. Son olarak, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetmişti.