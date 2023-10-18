ABD'de Beyaz Saray önünde Filistin'e destek gösterisi: Netanyahu savaş suçlusudur
ABD'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını Beyaz Saray önünde protesto etti. Filistin Gençlik Hareketi tarafından organize edilen protesto kapsamında yüzlerce kişi, "Filistin soykırımına son", "Etnik temizliği finanse etmeyi durdurun" ve "Netanyahu savaş suçlusudur" yazılı pankartlar taşıdı.
ABD'de Filistin Gençlik Hareketi tarafından organize edilen protesto kapsamında yüzlerce kişi, dün akşam saatlerinde Beyaz Saray'ın önündeki Lafayette Park'ta toplandı.