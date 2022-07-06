ABD’de bir ada üzerindeki ev ile birlikte satışa çıkarıldı: Fiyatı 399 bin dolar

Haberler - ntv.com.tr 06.07.2022 - 10:01
Duck Ledges adasının sahibi ve satışından sorumlu emlakçı Billy Milliken, mülkün yeni sahibine çok şey sunduğunu söyledi.
Fotoğraflar: Dean Tyler Photography
Ducks Ledges’ın Maine'den tekneyle 10 dakika uzaklıkta olduğunu belirten Milliken, “Ada şehirdeki gürültü ve ışık kirliliğinden uzakta. Burada,geceleri hava karanlık ve güzel olur “dedi.
2007'den beri adanın sahibi olan Milliken, potansiyel alıcıların istediği 399 bin dolarlık fiyatı karşılamalarının yanı sıra bir şartı daha olduğunu söyledi. Ducks Ledges ile ilgilenen herkesin adada bir gece geçirmeye ve Milliken'i kazanmaya hazır olması gerekiyor.
Milliken, "Adayı satın almak isteyenlerin burada bir gece geçirmesini istiyorum. Bunun nedeni ise yeni sahibinin adanın güzel manzarasının değerini anlaması, ama aynı zamanda burada karşılaşacağı zorluklarla uğraşmaya istekli olmalı” dedi.
Milliken, gelecek günlerde üç kişinin daha adayı satın almak amacıyla ziyaret edeceğini belirterek, “Birden fazla uygun alıcı çıkarsa, belirleyici faktör iç güdüm olacak” diye konuştu.
Ducks Ledges'in yeni sahibine verilmeyen modern konforlar arasında akan su ve ısı yer alıyor. Milliken, konukların tuvalet ihtyiacını gidermek için, kır evine kısa bir mesafede bulunan kulübeyi kullanması gerektiğini aktardı.
Milliken, kendisinin anakaradaki ikametgahında yıkandığını belirterek, "Eve gelip duş almak cazip geliyor" dedi.