ABD’de bir ada üzerindeki ev ile birlikte satışa çıkarıldı: Fiyatı 399 bin dolar

ABD'nin kuzeydoğu kıyısında özel bir adaya sahip olmak ister misiniz? Maine eyaleti yakınında bulunan Ducks Ledges adlı ada satışa çıkarıldı. Nispeten uygun fiyatıyla dikkat çeken 1,5 dönümlük kara kütlesinin fiyatı 339 bin dolar (yaklaşık 5,8 milyon lira) olarak belirlendi. Adanın üzerinde aynı zamanda yeni sahibini bekleyen bir ev de yer alıyor.

Haberler - ntv.com.tr 06.07.2022 - 10:01

ABD’de bir ada üzerindeki ev ile birlikte satışa çıkarıldı: Fiyatı 399 bin dolar - 1

Duck Ledges adasının sahibi ve satışından sorumlu emlakçı Billy Milliken, mülkün  yeni sahibine çok şey sunduğunu söyledi.

Fotoğraflar: Dean Tyler Photography

ABD’de bir ada üzerindeki ev ile birlikte satışa çıkarıldı: Fiyatı 399 bin dolar - 2

Ducks Ledges’ın Maine'den tekneyle 10 dakika uzaklıkta olduğunu belirten Milliken, “Ada şehirdeki gürültü ve ışık kirliliğinden uzakta. Burada,geceleri hava karanlık ve güzel olur “dedi.

ABD’de bir ada üzerindeki ev ile birlikte satışa çıkarıldı: Fiyatı 399 bin dolar - 3

DAYI SATIN ALMAK İSTEYENLERİN BURADA BİR GECE GEÇİRMESİ GEREKİYOR

2007'den beri adanın sahibi olan Milliken, potansiyel alıcıların istediği 399 bin dolarlık fiyatı karşılamalarının yanı sıra bir şartı daha olduğunu söyledi. Ducks Ledges ile ilgilenen herkesin adada bir gece geçirmeye ve Milliken'i kazanmaya hazır olması gerekiyor.

ABD’de bir ada üzerindeki ev ile birlikte satışa çıkarıldı: Fiyatı 399 bin dolar - 4

Milliken, "Adayı satın almak isteyenlerin burada bir gece geçirmesini istiyorum. Bunun nedeni ise yeni sahibinin adanın güzel manzarasının değerini anlaması, ama aynı zamanda burada karşılaşacağı zorluklarla uğraşmaya istekli olmalı” dedi. 

ABD’de bir ada üzerindeki ev ile birlikte satışa çıkarıldı: Fiyatı 399 bin dolar - 5

Milliken, gelecek günlerde üç kişinin daha adayı satın almak amacıyla ziyaret edeceğini belirterek, “Birden fazla uygun alıcı çıkarsa, belirleyici faktör iç güdüm olacak” diye konuştu.

ABD’de bir ada üzerindeki ev ile birlikte satışa çıkarıldı: Fiyatı 399 bin dolar - 6

ADADA SU VE ISITMA ALTYAPISI YOK

Ducks Ledges'in yeni sahibine verilmeyen modern konforlar arasında akan su ve ısı yer alıyor. Milliken, konukların tuvalet ihtyiacını gidermek için, kır evine kısa bir mesafede bulunan kulübeyi kullanması gerektiğini aktardı. 

ABD’de bir ada üzerindeki ev ile birlikte satışa çıkarıldı: Fiyatı 399 bin dolar - 7

VAHŞİ YAŞAM İLE İÇ İÇE

Milliken, kendisinin anakaradaki ikametgahında yıkandığını belirterek, "Eve gelip duş almak cazip geliyor" dedi.

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