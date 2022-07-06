ABD’de bir ada üzerindeki ev ile birlikte satışa çıkarıldı: Fiyatı 399 bin dolar

DAYI SATIN ALMAK İSTEYENLERİN BURADA BİR GECE GEÇİRMESİ GEREKİYOR

2007'den beri adanın sahibi olan Milliken, potansiyel alıcıların istediği 399 bin dolarlık fiyatı karşılamalarının yanı sıra bir şartı daha olduğunu söyledi. Ducks Ledges ile ilgilenen herkesin adada bir gece geçirmeye ve Milliken'i kazanmaya hazır olması gerekiyor.