ABD'de bir çocuk beyin yiyen amip nedeniyle hayatını kaybetti

Livescience’ın haberine göre adı ve yaşı açıklanmayan çocuk, 5 Eylül'de Fort Worth, Teksas'taki Cook Çocuk Tıp Merkezi'nde hastaneye kaldırıldı ve burada yıkıcı bir beyin enfeksiyonu olan primer amipli meningoensefalit (PAM) teşhisi kondu. Arlington Şehri İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, “beyin yiyen amip” olarak da bilinen Naegleria fowleri adlı organizmanın neden olduğu hastalık nedeniyle çocuk 11 Eylül’de yaşamını yitirdi.