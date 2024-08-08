ABD'de bir köpeğin hasarlı bataryayı ısrıması sonucu yangın çıktı: İtfaiye'den vatandaşlara uyardı
ABD'nin Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde itfaiye ekipleri Mayıs ayında bir köpeğin evde bataryayla oynarken çiğnemeye çalışmasıyla yangın çıkardığı anların görüntülerini paylaştı. İtfaiye, bu tarz cihazların güvenli bir yerde tutulması konusunda vatandaşları uyardı.
ABD'nin Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde itfaiye ekipleri, Mayıs ayında iki köpek ve bir kedi bakılan bir evde köpeğin batarya ile oynarken çiğnemesiyle başlayan yangına müdahale ettiği görüntüleri paylaştı.