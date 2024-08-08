ABD'de bir köpeğin hasarlı bataryayı ısrıması sonucu yangın çıktı: İtfaiye'den vatandaşlara uyardı

ABD'nin Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde itfaiye ekipleri Mayıs ayında bir köpeğin evde bataryayla oynarken çiğnemeye çalışmasıyla yangın çıkardığı anların görüntülerini paylaştı. İtfaiye, bu tarz cihazların güvenli bir yerde tutulması konusunda vatandaşları uyardı.

ABD'de bir köpeğin hasarlı bataryayı ısrıması sonucu yangın çıktı: İtfaiye'den vatandaşlara uyardı - 1

ABD'nin Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde itfaiye ekipleri, Mayıs ayında iki köpek ve bir kedi bakılan bir evde köpeğin batarya ile oynarken çiğnemesiyle başlayan yangına müdahale ettiği görüntüleri paylaştı.

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ABD'de bir köpeğin hasarlı bataryayı ısrıması sonucu yangın çıktı: İtfaiye'den vatandaşlara uyardı - 2

İtfaiye ekipleri “Bataryalar evinizde uygun şekilde kullanılmadığı takdirde bir felakete yol açabilecek eşyalar olabilir! Mayıs ayında hasarlı bir bataryanın neden olduğu bir ev yangınına müdahale ettik" ifadeleri ile görüntüleri paylaştı.

ABD'de bir köpeğin hasarlı bataryayı ısrıması sonucu yangın çıktı: İtfaiye'den vatandaşlara uyardı - 3

Evin önemli ölçüde hasar gördüğü belirtilirken, iki köpek ve kedinin yara almadığı açıklandı.

ABD'de bir köpeğin hasarlı bataryayı ısrıması sonucu yangın çıktı: İtfaiye'den vatandaşlara uyardı - 4

İtfaiye’den yapılan açıklamada "Ülkenin dört bir yanındaki itfaiye birimlerinde bu batarya ile ilgili yangınlar görülüyor ve halkın bu potansiyel olarak tehlikeli bataryaların kullanımı, güvenli depolanması ve uygun şekilde imha edilmesi hakkında bilgi edinmesini istiyoruz” dedi.

ABD'de bir köpeğin hasarlı bataryayı ısrıması sonucu yangın çıktı: İtfaiye'den vatandaşlara uyardı - 5

Görüntülerde, köpeğin bataryayı uzun bir süre çiğneyerek patlamasına neden olduğu ve yangın çıktığı görüldü. Yangının büyümesiyle köpeklerin ve kedinin yaşadığı korku, güvenlik kamerasına yansıdı.

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