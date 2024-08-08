ABD'de bir köpeğin hasarlı bataryayı ısrıması sonucu yangın çıktı: İtfaiye'den vatandaşlara uyardı

İtfaiye’den yapılan açıklamada "Ülkenin dört bir yanındaki itfaiye birimlerinde bu batarya ile ilgili yangınlar görülüyor ve halkın bu potansiyel olarak tehlikeli bataryaların kullanımı, güvenli depolanması ve uygun şekilde imha edilmesi hakkında bilgi edinmesini istiyoruz” dedi.