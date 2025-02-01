ABD'de bir uçak kazası daha: Evlerin üzerine düştü, 6 kişi hayatını kaybetti

AMBULANS UÇAK NEDEN DÜŞTÜ?

ABD Başkanı Donald Trump bir açıklama yaptı, bir trajedi yaşandığını söyleyerek olayın araştırıldığını ifade etti.

Bu uçak kazasının neden gerçekleştiğine ilişkin net bir veri veya bilgi yok. Kara kutu aranacak ve kara kutu bulunursa nedenler gün yüzüne çıkarılacak.

Kara kutu eğer tahrip olmadıysa çünkü görgü tanıklarına göre bu uçak bir füze gibi yere çakıldı.

Kazanın yaşandığı saatlerde havanın soğuk ve yağmurlu olduğu, görüş mesafesinin de düşük olduğu ifade ediliyor.