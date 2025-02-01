ABD'de bir uçak kazası daha: Evlerin üzerine düştü, 6 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin Philadelphia şehrinde hasta bir çocuğu taşıdığı öğrenilen ambulans uçak, bir alışveriş merkezinin yakınına düştü. Uçağın içindeki 6 kişi yaşamını yitirdi. Uçakta bulunan altı kişinin de Meksika vatandaşı olduğu açıklandı. Ambulans uçağın yerleşim yerine düştüğü kaza, ABD'de aynı hafta içerisinde yaşanan ikinci büyük havacılık felaketi oldu. Geçtiğimiz günlerde başkent Washington'da yolcu uçağı ve askeri helikopterin çarpıştığı kaza 15 yıl aradan sonra gerçekleşen ilk yurtiçi ticari uçak kazası olarak tarihe geçmişti.
6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
ABD, bir uçak kazasıyla daha sarsıldı. Philadelphia şehrindeki Kuzeydoğu Philadelphia Havaalanı'ndan dün yerel saatle 18.10'da havalanan ve kalkıştan yaklaşık 30 saniye sonra radardan kaybolarak bir yerleşim bölgesine düşen 6 kişilik Learjet 55 tipi uçağa ilişkin bilanço açıklandı.
Philadelphia Belediye Başkanı Cherelle Parker, uçaktaki 6 kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi.