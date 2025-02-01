ABD'de bir uçak kazası daha: Evlerin üzerine düştü, 6 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Philadelphia şehrinde hasta bir çocuğu taşıdığı öğrenilen ambulans uçak, bir alışveriş merkezinin yakınına düştü. Uçağın içindeki 6 kişi yaşamını yitirdi. Uçakta bulunan altı kişinin de Meksika vatandaşı olduğu açıklandı. Ambulans uçağın yerleşim yerine düştüğü kaza, ABD'de aynı hafta içerisinde yaşanan ikinci büyük havacılık felaketi oldu. Geçtiğimiz günlerde başkent Washington'da yolcu uçağı ve askeri helikopterin çarpıştığı kaza 15 yıl aradan sonra gerçekleşen ilk yurtiçi ticari uçak kazası olarak tarihe geçmişti.

ABD'de bir uçak kazası daha: Evlerin üzerine düştü, 6 kişi hayatını kaybetti - 1

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD, bir uçak kazasıyla daha sarsıldı. Philadelphia şehrindeki Kuzeydoğu Philadelphia Havaalanı'ndan dün yerel saatle 18.10'da havalanan ve kalkıştan yaklaşık 30 saniye sonra radardan kaybolarak bir yerleşim bölgesine düşen 6 kişilik Learjet 55 tipi uçağa ilişkin bilanço açıklandı.

Philadelphia Belediye Başkanı Cherelle Parker, uçaktaki 6 kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi. 

DÜNYA HABERLERİ

ABD'de bir uçak kazası daha: Evlerin üzerine düştü, 6 kişi hayatını kaybetti - 2

KAZA NASIL VE NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİ?

Parker açıklamasında, "Kuzeydoğu Philadelphia Havaalanı'ndan kalkan özel Learjet 55 ambulans uçağındaki bir anne ve kızı olmak üzere 2 yolcu ve 4 mürettebat trajik kazada hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Uçuş kayıtlarına göre uçağın "düşmeden önce sadece 1 dakika havada kaldığını" belirten Parker, "Park yerlerinde, sokaklarda, arabalarda ve bölgedeki evlerde bulunan çok sayıda kişi yaralandı" dedi.

ABD'de bir uçak kazası daha: Evlerin üzerine düştü, 6 kişi hayatını kaybetti - 3

ENKAZ PARÇALARI EV VE ARAÇLARA YAĞDI

Video görüntülerinde çift motorlu uçağın keskin bir açıyla yerleşim bölgesine doğru alçaldığı, çarpışmanın ardından büyük bir alev topuna yol açtığı ve enkazın evlerin ve araçların üzerine yağdığı görülüyor.

ABD medyasına göre Philadelphia'daki Temple Üniversitesi Hastanesi Jeanes Kampüsü'nden bir sözcü, kaza sırasında olay yerinde bulunan 6 kişinin yaralandığını ve tedavi edildiğini söyledi. Raporlarda, yaralılardan 3'ünün tedavi edilip taburcu edildiği ancak diğer 3'ünün durumunun henüz bilinmediği belirtildi.

ABD'de bir uçak kazası daha: Evlerin üzerine düştü, 6 kişi hayatını kaybetti - 4

TEDAVİ İÇİN ABD'YE GİTMİŞTİ

Kazada tıbbi bakım için Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan genç bir kız, annesi ve ona eşlik eden uçuş ve sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Uçakta bulunan hasta, Philadelphia'da tedavi görmüştü ve kaza meydana geldiğinde sözleşmeli bir hava ambulansıyla Meksika'daki memleketine geri götürülüyordu

ABD'de bir uçak kazası daha: Evlerin üzerine düştü, 6 kişi hayatını kaybetti - 5

UÇAKTAKİ HERKES MEKSİKA VATANDAŞIYDI

Ülkenin dışişleri bakanlığından yapılan açıklamada, uçakta bulunan altı kişinin de Meksika vatandaşı olduğu belirtildi.

Bakanlık, sosyal medya platform X'te, “Havayolu şirketi, konsolosluğa uçakta Meksika uyruklu altı kişinin seyahat ettiğini teyit etti” dpaylaşımında bulundu.

ABD'de bir uçak kazası daha: Evlerin üzerine düştü, 6 kişi hayatını kaybetti - 6

AMBULANS UÇAK NEDEN DÜŞTÜ?

ABD Başkanı Donald Trump bir açıklama yaptı, bir trajedi yaşandığını söyleyerek olayın araştırıldığını ifade etti.

Bu uçak kazasının neden gerçekleştiğine ilişkin net bir veri veya bilgi yok. Kara kutu aranacak ve kara kutu bulunursa nedenler gün yüzüne çıkarılacak.

Kara kutu eğer tahrip olmadıysa çünkü görgü tanıklarına göre bu uçak bir füze gibi yere çakıldı.

Kazanın yaşandığı saatlerde havanın soğuk ve yağmurlu olduğu, görüş mesafesinin de düşük olduğu ifade ediliyor.

ABD'de bir uçak kazası daha: Evlerin üzerine düştü, 6 kişi hayatını kaybetti - 7

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda Philadelphia trajedisinde “daha fazla canın kaybedildiğini” görmekten “üzüntü duyduğunu” ifade etti. 

ABD'de bir uçak kazası daha: Evlerin üzerine düştü, 6 kişi hayatını kaybetti - 8

"BÖLGEDEN UZAK DURUN"

Philadelphia Şehri Acil Durum Yönetimi Ofisi'nden yapılan açıklamada bölgeden uzak durma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Kuzeydoğu Philadelphia'da Roosevelt Alışveriş Merkez civarında büyük bir olay yaşandı. Roosevelt Bulvarı'nın bazı kısımları da dahil olmak üzere bölgedeki yollar kapalı. Bölgeden uzak durun." denildi.

ABD'de bir uçak kazası daha: Evlerin üzerine düştü, 6 kişi hayatını kaybetti - 9

ART ARDA GELEN HAVACILIK FELAKETLERİ

ABD’nin başkenti Washington yakınlarında yaşanan ve 67 kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazasının yansımaları hala devam ediyor.

Yetkililer, son dönemde yaşanan kazalarla ilgili detaylı soruşturmaların sürdüğünü belirtti.

Aynı hafta içerisinde yaşanan iki büyük kaza, ABD sivil havacılık tarihinde neredeyse çeyrek yüzyıldır görülmemiş bir dönemi temsil ediyor. 

DAHA FAZLA GÖSTER