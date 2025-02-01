ABD'de bir uçak kazası daha: Evlerin üzerine düştü, çok sayıda ölü var

ABD'nin Philadelphia şehrinde hasta bir çocuğu taşıdığı öğrenilen ambulans uçak, bir alışveriş merkezinin yakınına düştü. Uçağın içinde 6 kişi olduğu açıklanırken, kazada çok sayıda can kaybı ve yaralanan olduğu belirtildi. Uçakta bulunan altı kişinin de Meksika vatandaşı olduğu açıklandı. Ambulans uçağın yerleşim yerine düştüğü kaza, ABD'de aynı hafta içerisinde yaşanan ikinci büyük havacılık felaketi oldu. Geçtiğimiz günlerde başkent Washington'da yolcu uçağı ve askeri helikopterin çarpıştığı kaza 15 yıl aradan sonra gerçekleşen ilk yurtiçi ticari uçak kazası olarak tarihe geçmişti.

ABD'de bir uçak kazası daha: Evlerin üzerine düştü, çok sayıda ölü var - 1

6 KİŞİ TAŞIYAN AMBULANS UÇAK

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde bir uçak, alışveriş merkezinin yakınına düştü.

ABD Federal Havacılık İdaresi uçağın içinde 6 kişi olduğunu açıkladı. Uçağın hava ambulansı olduğu ve hasta bir çocuğu taşıdığı belirtildi.

DÜNYA HABERLERİ

ABD'de bir uçak kazası daha: Evlerin üzerine düştü, çok sayıda ölü var - 2

ENKAZ PARÇALARI EV VE ARAÇLARA YAĞDI

Video görüntülerinde çift motorlu uçağın keskin bir açıyla yerleşim bölgesine doğru alçaldığı, çarpışmanın ardından büyük bir alev topuna yol açtığı ve enkazın evlerin ve araçların üzerine yağdığı görülüyor.

ABD'de bir uçak kazası daha: Evlerin üzerine düştü, çok sayıda ölü var - 3

KAZA NASIL VE NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİ?

Kaza akşam saat 06.00'dan hemen sonra meydana geldi.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) uçağın bir Amerikan-Fransız jeti olan "Learjet 55" olduğunu ve kısa bir süre önce Missouri'ye gitmek üzere Philadelphia Havaalanı'ndan havalandığını açıkladı.

ABD'de bir uçak kazası daha: Evlerin üzerine düştü, çok sayıda ölü var - 4

TEDAVİ İÇİN ABD'YE GİTMİŞTİ

Kazada tıbbi bakım için Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan genç bir kız, annesi ve ona eşlik eden uçuş ve sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Uçakta bulunan hasta, Philadelphia'da tedavi görmüştü ve kaza meydana geldiğinde sözleşmeli bir hava ambulansıyla Meksika'daki memleketine geri götürülüyordu

ABD'de bir uçak kazası daha: Evlerin üzerine düştü, çok sayıda ölü var - 5

UÇAKTAKİ HERKES MEKSİKA VATANDAŞIYDI

Ülkenin dışişleri bakanlığından yapılan açıklamada, uçakta bulunan altı kişinin de Meksika vatandaşı olduğu belirtildi.

Bakanlık, sosyal medya platform X'te, “Havayolu şirketi, konsolosluğa uçakta Meksika uyruklu altı kişinin seyahat ettiğini teyit etti” dpaylaşımında bulundu.

ABD'de bir uçak kazası daha: Evlerin üzerine düştü, çok sayıda ölü var - 6

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

Acil durum ekipleri, Philadelphia'nın kuzeydoğusunda perakendeciler ve gıda satış mağazalarının bulunduğu Roosevelt Alışveriş Merkezi'nin dışındaki olay yerine sevk edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda Philadelphia trajedisinde “daha fazla canın kaybedildiğini” görmekten “üzüntü duyduğunu” ifade etti. 

ABD'de bir uçak kazası daha: Evlerin üzerine düştü, çok sayıda ölü var - 7

"BÖLGEDEN UZAK DURUN"

Philadelphia Şehri Acil Durum Yönetimi Ofisi'nden yapılan açıklamada bölgeden uzak durma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Kuzeydoğu Philadelphia'da Roosevelt Alışveriş Merkez civarında büyük bir olay yaşandı. Roosevelt Bulvarı'nın bazı kısımları da dahil olmak üzere bölgedeki yollar kapalı. Bölgeden uzak durun." denildi.

ABD'de bir uçak kazası daha: Evlerin üzerine düştü, çok sayıda ölü var - 8

ART ARDA GELEN HAVACILIK FELAKETLERİ

ABD’nin başkenti Washington yakınlarında yaşanan ve 67 kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazasının yansımaları hala devam ediyor.

Yetkililer, son dönemde yaşanan kazalarla ilgili detaylı soruşturmaların sürdüğünü belirtti.

Aynı hafta içerisinde yaşanan iki büyük kaza, ABD sivil havacılık tarihinde neredeyse çeyrek yüzyıldır görülmemiş bir dönemi temsil ediyor. 

DAHA FAZLA GÖSTER