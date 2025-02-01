ABD'de bir uçak kazası daha: Evlerin üzerine düştü, çok sayıda ölü var

KAZA NASIL VE NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİ?

Kaza akşam saat 06.00'dan hemen sonra meydana geldi.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) uçağın bir Amerikan-Fransız jeti olan "Learjet 55" olduğunu ve kısa bir süre önce Missouri'ye gitmek üzere Philadelphia Havaalanı'ndan havalandığını açıkladı.