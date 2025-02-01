ABD'de bir uçak kazası daha: Evlerin üzerine düştü, çok sayıda ölü var
ABD'nin Philadelphia şehrinde hasta bir çocuğu taşıdığı öğrenilen ambulans uçak, bir alışveriş merkezinin yakınına düştü. Uçağın içinde 6 kişi olduğu açıklanırken, kazada çok sayıda can kaybı ve yaralanan olduğu belirtildi. Uçakta bulunan altı kişinin de Meksika vatandaşı olduğu açıklandı. Ambulans uçağın yerleşim yerine düştüğü kaza, ABD'de aynı hafta içerisinde yaşanan ikinci büyük havacılık felaketi oldu. Geçtiğimiz günlerde başkent Washington'da yolcu uçağı ve askeri helikopterin çarpıştığı kaza 15 yıl aradan sonra gerçekleşen ilk yurtiçi ticari uçak kazası olarak tarihe geçmişti.
6 KİŞİ TAŞIYAN AMBULANS UÇAK
ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde bir uçak, alışveriş merkezinin yakınına düştü.
ABD Federal Havacılık İdaresi uçağın içinde 6 kişi olduğunu açıkladı. Uçağın hava ambulansı olduğu ve hasta bir çocuğu taşıdığı belirtildi.