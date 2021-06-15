ABD’de bu hafta 49 dereceye varan sıcaklıklar yaşanacak: Yangın ve kuraklık uyarısı

ABD Ulusal Hava Servisi, ülkenin batısındaki 48 milyondan fazla insanı bu hafta yaşanacak olan aşırı sıcaklar hakkında uyardı. Nevada ve Arizona'da eyalet çapında rekorların kırılacağını öngören Ulusal Hava Servisi, bazı bölgelerde sıcaklıkların 49 derecenin üzerine çıkacağını bildirdi. Uzmanlar, söz konusu durum nedeniyle ülkedeki kuraklık koşullarını kötüleşeceğini söyledi. Ayrıca, büyük yangınların görülebileceği konusunda uyarı yapıldı.

ntv.com.tr - AFP - Reuters 15.06.2021 - 12:18 | Son Güncelleme : 15.06.2021 - 12:24

ABD’de bu hafta 49 dereceye varan sıcaklıklar yaşanacak: Yangın ve kuraklık uyarısı - 1

ABD'nin güneybatısındaki tehlikeli derecede yüksek sıcaklıklar bu hafta tırmanmaya devam edecek. Bazı bölgelerde sıcaklıklar 49 derecenin üzerine çıkarak, bölgenin zaten zorlu olan kuraklık koşullarını daha da kötüleştirecek ve yeni yangın riskini artıracak. Aşırı sıcaklık, güney ve orta Kaliforniya, Nevada ve Arizona ile birlikte Utah'ın çoğunda hissedilecek.

ABD’de bu hafta 49 dereceye varan sıcaklıklar yaşanacak: Yangın ve kuraklık uyarısı - 2

"HAZİRAN AYI İÇİN BU SICAKLIKLAR ANORMAL"

ABD Ulusal Hava Servisi'nden (NWS) meteorolog Julie Malingowski, "Bu tür sıcaklıklar Haziran ayı için alışılmadık"  ifadelerini kullanarak, batı ABD'yi tarihsel olarak etkileyen sıcak hava dalgalarının çoğunun Temmuz ve Ağustos aylarında meydana geldiğini ekledi. Bununla birlikte, NWS İklim Tahmin Merkezi, sıcaklıkların yaz boyunca normalden daha yüksek olmaya devam edeceğini belirtti.

ABD’de bu hafta 49 dereceye varan sıcaklıklar yaşanacak: Yangın ve kuraklık uyarısı - 3

ORMAN YANGINI ENDİŞELERİ ARTTI

Diğer taraftan, ABD’nin güneybatısını etkisine alan sıcak hava dalgası, zaten bir kuraklık felaketinin pençesinde olan bölgede orman yangını endişelerini artırdı. Ulusal İtfaiye Merkezi altı eyalette yangın çıkma tehlikesine karşı uyarı yayınladı. Saatte 65 kilometreye varan hızla esen rüzgarları olası bir kıvılcımı taşıyarak büyük yangınlara neden olabileceğine dikkat çekildi.  

ABD’de bu hafta 49 dereceye varan sıcaklıklar yaşanacak: Yangın ve kuraklık uyarısı - 4

Malingowski, "Bir kuraklığın ortasındayız ve bitki örtüsü zaten stres altında. Yangınların sıcak ve kuru havalarda daha kolay başladığını ve daha hızlı yayıldığını biliyoruz” dedi.

ABD’de bu hafta 49 dereceye varan sıcaklıklar yaşanacak: Yangın ve kuraklık uyarısı - 5

Öte yandan California’da geçen yıl çıkan orman yangınları nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi ve toplamda 4,2 milyon dönümden fazla bir alan yandı.

ABD’de bu hafta 49 dereceye varan sıcaklıklar yaşanacak: Yangın ve kuraklık uyarısı - 6

CALİFORNİA'DA HALKA ÖNLEM ÇAĞRISI

Diğer taraftan, California eyaleti sıcak havanın elektrik şebekesinde arızaya yol açabileceğini belirterek, halkı imümkün olduğunda tasarruf etmeye teşvik etti. California Bağımsız Sistem Operatörü (ISO) tarafından yapılan açıklamadai  "Şu anda herhangi bir kesinti veya başka bir elektrik kesintisi beklenmese de, ISO, talebi azaltmak ve ek enerjiye erişmek için bir dizi önlem alabilir" dedi.

ABD’de bu hafta 49 dereceye varan sıcaklıklar yaşanacak: Yangın ve kuraklık uyarısı - 7

Öte yandan, geçen hafta California’nın yanı sıra Nevada ve Washington gibi batı eyaletlerinin bazı bölgelerinde geçen hafta 38 dereceyi geçen bunaltıcı sıcaklıkların yaşandığı ve batı yakasındaki eyaletlerin 4'te 3'ünün ülke tarihindeki en şiddetli kuraklık oranlarıyla mücadele ettiği açıklanmıştı.

ABD’de bu hafta 49 dereceye varan sıcaklıklar yaşanacak: Yangın ve kuraklık uyarısı - 8

CALİFORNİA VALİSİ'NDEN 2 MİLYAR DOLARLIK BÜTÇE ÇAĞRISI

Vali Gavin Newsom, 24 Mayıs'ta Sacramento'da California Orman ve Yangından Korunma Dairesi Başkanı ile yaptığı görüşmede, orman yangınları ile mücadele edebilmek için 2 milyar dolarlık rekor bir bütçeye ve yangınlarla mücadele için uçak filosunun genişletilmesine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

ABD’de bu hafta 49 dereceye varan sıcaklıklar yaşanacak: Yangın ve kuraklık uyarısı - 9

Amerikan medyasında yer alan haberlerde ise geçen yıl tarihindeki en büyük orman yangınlarına maruz kalan California'da, su rezervlerinin olması gerekenden yüzde 50 daha düşük olduğuna, bu durumun orman yangını mevsiminin en kötü döneminde hidroelektrik santrallerinin kapanmasına yol açabileceğine değinildi.

ABD’de bu hafta 49 dereceye varan sıcaklıklar yaşanacak: Yangın ve kuraklık uyarısı - 10
Araştırmacılar, yükselen sıcaklıkların Güneybatı Amerika'yı on yıllarca sürecek bir "mega kuraklığa" ittiğini ve bu durumun göl ve nehir seviyelerinde, kar ve yeraltı suları mevcudiyetinde düşüşe neden olduğunu vurguladı.
ABD’de bu hafta 49 dereceye varan sıcaklıklar yaşanacak: Yangın ve kuraklık uyarısı - 11
ABD’de bu hafta 49 dereceye varan sıcaklıklar yaşanacak: Yangın ve kuraklık uyarısı - 12

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