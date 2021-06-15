ABD’de bu hafta 49 dereceye varan sıcaklıklar yaşanacak: Yangın ve kuraklık uyarısı

CALİFORNİA'DA HALKA ÖNLEM ÇAĞRISI

Diğer taraftan, California eyaleti sıcak havanın elektrik şebekesinde arızaya yol açabileceğini belirterek, halkı imümkün olduğunda tasarruf etmeye teşvik etti. California Bağımsız Sistem Operatörü (ISO) tarafından yapılan açıklamadai "Şu anda herhangi bir kesinti veya başka bir elektrik kesintisi beklenmese de, ISO, talebi azaltmak ve ek enerjiye erişmek için bir dizi önlem alabilir" dedi.