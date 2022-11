ABD’de bu yıl 604 toplu silahlı saldırı meydana geldi: 40 bin kişi öldü

KİŞİ BAŞINA BİRDEN FAZLA SİLAH DÜŞÜYOR

Rutgers Üniversitesi New Jersey Silahlı Şiddet Araştırma Merkezi’nden R. Thurman Barnes, “Bizim bu ülkede çok fazla silahımız var. Bu ülkenin her insan başına birden fazla silah düşüyor. Ve bizim kadar çok silahınız olduğunda her türlü silahlı şiddetle karşı karşıya olmanız kaçınılmaz” dedi.