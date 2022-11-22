ABD’de bu yıl 604 toplu silahlı saldırı meydana geldi: 40 bin kişi öldü

Diğer taraftan ABD, diğer ülkelere kıyasla çok daha gevşek ateşli silah yasalarına ve politikalarına sahip. Ancak, silah yasaları ve yönetmelikleri eyaletlere göre değişiyor. Bazı eyaletlerde daha kısıtlayıcı yasalar bulunurken, bazıları koruma ve avlanma için çok daha yüksek ateşli silah sahipliği oranlarına izin veriliyor.