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ABD'de bulunan en garip yasalar: 7 eyaletten 7 farklı yasa

ABD genelinde onlarca tuhaf ve eski yasa hala yürürlükte. Bu yasalara uymamak aylarca hapis, yüzlerce dolar para cezası ve hatta ağır hapis cezasıyla sonuçlanıyor.
işte Amerika Bileşik Devletleri'nde hala yürürlükte olan ilginç yasalar

ABD'de bulunan en garip yasalar: 7 eyaletten 7 farklı yasa - 1

NEW YORK'TA EŞİNİ ALDATMAK YASA DIŞI

New York, 1907'de eş aldatmayı yasadışı hale getiren bir yasa çıkardı. Bu yasa şu anda nadiren uygulanıyor ancak suçlu bulunanlara  90 gün hapis ve 500 dolar para cezasına mal olabilir.

Ancak şu anda New York bu yasayı yürürlükten kaldıracak bir yasa tasarısı hazırlamakta.

DÜNYA HABERLERİ

ABD'de bulunan en garip yasalar: 7 eyaletten 7 farklı yasa - 2

ARİZONA'DA SAHTE UYUŞTURUCU BULUNDURMAK 

Arizona'da Sahte uyuşturucu bulundurmak yasa dışıdır.
Uyuşturucunun sahte olup olmadığını bilmeniz fark etmeksizin Arizona'da "taklit" uyuşturucu bulundurmak yasaktır.

ABD'de bulunan en garip yasalar: 7 eyaletten 7 farklı yasa - 3

ALABAMA'DA PAZAR YÜNÜ DİNLENME GÜNÜ

Alabama kanunlarına göre pazar günleri "avlanan, kart oynayan veya yarışan herhangi bir kişi, en az 10 dolar, en fazla 100 dolar olmak üzere para cezasına çarptırılır.

Ayrıca ilçe hapishanesin de hapsedilebilir veya bölge için üç aydan fazla olmamak şartıyla  ağır işlerde çalışma cezası verilebilir. 

Eski olan bu yasa pazar günlerinde dini ibadetin ve dinlenmenin teşvik edilmesi amacıyla kabul edilmiştir. 

ABD'de bulunan en garip yasalar: 7 eyaletten 7 farklı yasa - 4

İNDİANA'DA ELLE  BALIK TUTMAK YASAK 

Genellikle "noodling"olarak adlandırılan, sadece ellerle büyük tatlı su balıkları avlama ABD'de çok sık kullanılan bir avlanma yöntemi. Ancak bu Indiana'da yasalara aykırı.
Elle balık tutmak Indiana yasalarında dinamit,silah, zehir ve elektrik gibi "yasadışı balık avlama yöntemleri"den biri.

ABD'de bulunan en garip yasalar: 7 eyaletten 7 farklı yasa - 5

ALASKA'DA UÇAKTAN GEYİK ATMAK

Bu listede yer alan yasaların çoğu eyaletlerde,bir zamanlar yaşanan olaylar sonucunda ortaya çıkmıştır. Ancak bu yasa,tamamen bir yanlış anlaşılma sonucunda oluştu. 

Alaska'nın Talkeetna kentinde geleneksel bir oyun olan uçaktan geyik dışkısı atma oyunu  Hayvan hakları grubu PETA tarafından  tamamen yanlış anladı.

Bunun sonucunda "bir geyiği uçaktan atmak" Alaska'da kanunen yasak haline geldi.

ABD'de bulunan en garip yasalar: 7 eyaletten 7 farklı yasa - 6

FLORİDA'DA İLGİNÇ YASAK

Florida'da, bir cüceyi bara atmak yasa dışı sayılıyor.

Yasa, cücelik tıbbi durumuna sahip kişilerin istismar edilmesini önlemeyi amaçlıyor.

ABD'de bulunan en garip yasalar: 7 eyaletten 7 farklı yasa - 7

MİCHİGAN'DA TRENDE SARHOŞ OLMAK YASAK

Michigan eyaletinde sarhoşluk halindeyken trene binmek yasalara aykırıdır. Eğer birisi yasayı ihlal ediyorsa, tren kondüktörü arama izni olsun ya da olmasın kişiyi tutuklayabilir.

Trende içki içmeye veya sarhoş olmaya karşı bu yasaları ihlal etmenin cezası, 90 güne kadar hapis ve 100 dolar para cezası.

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