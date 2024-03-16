ABD'de bulunan en garip yasalar: 7 eyaletten 7 farklı yasa

ALABAMA'DA PAZAR YÜNÜ DİNLENME GÜNÜ

Alabama kanunlarına göre pazar günleri "avlanan, kart oynayan veya yarışan herhangi bir kişi, en az 10 dolar, en fazla 100 dolar olmak üzere para cezasına çarptırılır.

Ayrıca ilçe hapishanesin de hapsedilebilir veya bölge için üç aydan fazla olmamak şartıyla ağır işlerde çalışma cezası verilebilir.



Eski olan bu yasa pazar günlerinde dini ibadetin ve dinlenmenin teşvik edilmesi amacıyla kabul edilmiştir.