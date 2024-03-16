ABD'de bulunan en garip yasalar: 7 eyaletten 7 farklı yasa
ABD genelinde onlarca tuhaf ve eski yasa hala yürürlükte. Bu yasalara uymamak aylarca hapis, yüzlerce dolar para cezası ve hatta ağır hapis cezasıyla sonuçlanıyor. işte Amerika Bileşik Devletleri'nde hala yürürlükte olan ilginç yasalar
NEW YORK'TA EŞİNİ ALDATMAK YASA DIŞI
New York, 1907'de eş aldatmayı yasadışı hale getiren bir yasa çıkardı. Bu yasa şu anda nadiren uygulanıyor ancak suçlu bulunanlara 90 gün hapis ve 500 dolar para cezasına mal olabilir.
Ancak şu anda New York bu yasayı yürürlükten kaldıracak bir yasa tasarısı hazırlamakta.