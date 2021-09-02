ABD'de "Caldor" yangını nedeniyle iki eyalette acil durum ilan edildi

ABD'nin batısında 14 Ağustos'ta başlayan ve kontrol altına alınamayan "Caldor" yangını nedeniyle Kaliforniya ve Nevada eyaletlerinde acil durum ilan edildi.

Yangının hızla yayılması üzerine Kaliforniya ve Nevada valileri acil durum ilan etti.

Yangında 490'dan fazla ev ve 12 iş yerinin zarar gördüğünü bildiren yetkililer, 34 bin yapının daha kül olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu uyarısı yaptı.