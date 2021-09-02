ABD'de "Caldor" yangını nedeniyle iki eyalette acil durum ilan edildi
ABD'de iki haftadır devam eden "Caldor" yangını nedeniyle Kaliforniya ve Nevada'da acil durum ilan edildi. Yangında 800 kilometrekareden fazla alan zarar gördü, 50 binden fazla kişinin tahliyesi istendi
Abone ol
Paylaş
Reuters - Anadolu Ajansı 02.09.2021 - 03:54
ABD'nin batısında 14 Ağustos'ta başlayan ve kontrol altına alınamayan "Caldor" yangını nedeniyle Kaliforniya ve Nevada eyaletlerinde acil durum ilan edildi.
Kaliforniya'da yetkililer, şimdiye kadar yangının yüzde 20'sinin kontrol altına alınabildiğini açıkladı.
Yangında 800 kilometrekareden fazla alan zarar görürken, 53 bin kişinin tahliyesi istendi.
Yangının hızla yayılması üzerine Kaliforniya ve Nevada valileri acil durum ilan etti.
Yangında 490'dan fazla ev ve 12 iş yerinin zarar gördüğünü bildiren yetkililer, 34 bin yapının daha kül olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu uyarısı yaptı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.