ABD'de cesetler kamyonette çürümeye terk edildi

ABD’nin New York kentinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yoğunluk yaşayan bir cenaze evi, 50 cesedi dondurucusu olmayan kamyonetlerde muhafaza etmeye çalıştı. Etrafa kokunun yayılması üzerine mahalleli polise şikayette bulundu. ABD'li yetkililer çürümeye terk edilen cesetler nedeniyle cenaze evinin faaliyetlerini durdurdu.

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Anadolu Ajansı 30.04.2020 - 13:06

ABD'nin New York kentindeki Brooklyn bölgesinde Sağlık Bakanlığı'nca "cenaze evi" olarak belirlenen The Andrew T Cleckley isimli işletme, yaklaşık 50 cesedi kiraladığı dondurucu özelliği bulunmayan kamyonetlere yerleştirdi.

Kamyonetlerden yükselen ceset kokusunun etrafa yayılması üzerine, mahalle sakinleri durumu New York Polis Departmanı'na ihbar etti.

Olay yerine giden polis ekipleri, cesetleri güvenli koşullarda muhafaza etmediği gerekçesiyle cenaze evini mühürledi ve soruşturma başlattı.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarında sağlık çalışanlarının tulumlarına benzeyen koruyucu elbiseler giyen bazı kişiler, cesetleri, daha sonra olay yerine gönderilen donduruculu bir kamyona taşıdı.

ABD’de cenaze evlerinin herhangi bir enfeksiyona neden olmaması için cesetleri gömülmeden veya yakılmadan önce güvenli şartlarda muhafaza etmesi gerekiyor.

ABD’de bugüne kadar Covid-19 nedeniyle yaşanan can kaybı 60 bini, vaka sayısı bir milyonu aştı. New York'ta ise ölü sayısı 18 bini geçmiş durumda.

Çin'de ortaya çıkan salgın 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyon 220 bin 268'e ulaşırken, virüs nedeniyle 228 bin 224 kişi hayatını kaybetti.