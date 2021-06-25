ABD'de çöken bina: Can kaybı 4'e yükseldi, 159 kişi kayıp

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Miami-Dade Count Belediye başkanı Daniella Levine Cava, halihazırda 120 kişinin kurtarıldığını ancak 159 kişinin kayıp olduğunu belirtti. Belediye Başkanı Cava, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 4'e yükseldiğini açıkladı.