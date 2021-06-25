ABD'de çöken bina: Can kaybı 4'e yükseldi, 159 kişi kayıp

ABD'nin Florida eyaletinde geçtiğimiz kısmen çöken 12 katlı binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz dakikalarda açıklamada bulunan Miami-Dade Count Belediye başkanı Daniella Levine Cava, halihazırda 120 kişinin kurtarıldığını ancak 159 kişinin kayıp olduğunu belirtti. Belediye Başkanı Cava, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 4'e yükseldiğini açıkladı.

ntv.com.tr 25.06.2021 - 15:32

ABD'de çöken bina: Can kaybı 4'e yükseldi, 159 kişi kayıp - 1
Geçtiğimiz gün ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından yetkililer arama kurtarma çalışmalarına başladı.
ABD'de çöken bina: Can kaybı 4'e yükseldi, 159 kişi kayıp - 2
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Miami-Dade Count Belediye başkanı Daniella Levine Cava, halihazırda 120 kişinin kurtarıldığını ancak 159 kişinin kayıp olduğunu belirtti. Belediye Başkanı Cava, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 4'e yükseldiğini açıkladı.
ABD'de çöken bina: Can kaybı 4'e yükseldi, 159 kişi kayıp - 3
ABD'de çöken bina: Can kaybı 4'e yükseldi, 159 kişi kayıp - 4
ABD'de çöken bina: Can kaybı 4'e yükseldi, 159 kişi kayıp - 5
ABD'de çöken bina: Can kaybı 4'e yükseldi, 159 kişi kayıp - 6
ABD'de çöken bina: Can kaybı 4'e yükseldi, 159 kişi kayıp - 7
ABD'de çöken bina: Can kaybı 4'e yükseldi, 159 kişi kayıp - 8
ABD'de çöken bina: Can kaybı 4'e yükseldi, 159 kişi kayıp - 9
ABD'de çöken bina: Can kaybı 4'e yükseldi, 159 kişi kayıp - 10
ABD'de çöken bina: Can kaybı 4'e yükseldi, 159 kişi kayıp - 11
ABD'de çöken bina: Can kaybı 4'e yükseldi, 159 kişi kayıp - 12
ABD'de çöken bina: Can kaybı 4'e yükseldi, 159 kişi kayıp - 13
ABD'de çöken bina: Can kaybı 4'e yükseldi, 159 kişi kayıp - 14
ABD'de çöken bina: Can kaybı 4'e yükseldi, 159 kişi kayıp - 15

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