ABD'de çöken bina: Can kaybı 9'a yükseldi, 152 kişi kayıp (Bina raporu ortaya çıktı)

Miami yakınlarındaki bir sahil kasabası olan Surfside'daki olay ile ilgili Cava, "Birinci önceliğimiz yapabileceğimiz herhangi bir hayatı kurtarmak ve bunun için de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor” dedi.

Hayatını kaybeden diğer dört kişinin kimliğinin belirlendiğini söyleyen Cava, ailelerine haber verdildiğini aktardı.