ABD’de corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 217'ye yükseldi

"KALİFORNİYA'NIN YÜZDE 56'SI VİRÜSE YAKALANACAK"

California Valisi Gavin Newsom tarafından da tüm eyalette halkın evde kalması emri verildi. Dün gece yarısından itibaren uygulamaya konacak emir uyarınca yaşamsal ihtiyaçlara hizmet etmeyen tüm iş yerleri kapatılacak. Sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen 10 kişiden fazla kişinin bir araya gelmemesini isteyen yetkililer zorunlu olmadıkça alışverişe çalışmamasını kişilerin dışarıda zaman geçirmek istediklerinde kalabalık olmayan açık hava alanlarına gitmemelerini istedi.

Newsom “Bu kalıcı bir durum değil, zaman içerisinde bir an” diyerek ileride bu kararın ne kadar önemli olduğunun görüleceğini belirtti. Newsom’a göre virüsün aynı hızda ilerlemesi durumunda yaklaşık 40 milyon kişilik Calıfornia nüfusunun yüzde elli altısı yani 25.5 milyonu hastalığa yakalanacak. Newsom ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’a yazdığı bir mektubun örneğini göstererek ABD Deniz Kuvvetlerine bağlı USNS Mercy hastane gemisinin California’ya gönderilmesini istediğini ifade etti.