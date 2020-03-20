ABD’de corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 217'ye yükseldi

ABD’de korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 217'ye ulaştı. Vaka sayısının da 14 bin 365'e yükseldiği ülkede, hayat durma noktasına gelirken, birçok eyalette acil durum ilan edildi. Kaliforniya eyaletinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle eyalet genelinde 40 milyon insan için ‘evde kalma emri’nin çıkarıldığı belirtildi. New York genelinde ise vaka sayısı bir günde 2 bin 281 artarak 4 bin 152'ye, can kaybı ise 27'ye ulaştı.

AP - Anadolu Ajansı 20.03.2020 - 06:03 | Son Güncelleme : 20.03.2020 - 10:29

Vaka sayısının 14 bin 365'e ulaştığı ABD'de, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 217'e ulaştı. Ülkede hayat durma noktasına gelirken, birçok eyalette acil durum ilan edildi.

"KALİFORNİYA'NIN YÜZDE 56'SI VİRÜSE YAKALANACAK"

California Valisi Gavin Newsom tarafından da tüm eyalette halkın evde kalması emri verildi. Dün gece yarısından itibaren uygulamaya konacak emir uyarınca yaşamsal ihtiyaçlara hizmet etmeyen tüm iş yerleri kapatılacak. Sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen 10 kişiden fazla kişinin bir araya gelmemesini isteyen yetkililer zorunlu olmadıkça alışverişe çalışmamasını kişilerin dışarıda zaman geçirmek istediklerinde kalabalık olmayan açık hava alanlarına gitmemelerini istedi. 

Newsom “Bu kalıcı bir durum değil, zaman içerisinde bir an” diyerek ileride bu kararın ne kadar önemli olduğunun görüleceğini belirtti. Newsom’a göre virüsün aynı hızda ilerlemesi durumunda yaklaşık 40 milyon kişilik Calıfornia nüfusunun yüzde elli altısı yani 25.5 milyonu hastalığa yakalanacak. Newsom ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’a yazdığı bir mektubun örneğini göstererek ABD Deniz Kuvvetlerine bağlı USNS Mercy hastane gemisinin California’ya gönderilmesini istediğini ifade etti.

Chicago Belediye Başkanı Lori Lightfood da yayınladığı emirde korona virüsü semptomlarından herhangi birini gösterenler ile 60 yaş üzeri kişilerin evde kalmasını emretti. Lightfoot, “Eğer bu kuralı çiğnerseniz bedeli olur. Akıllı olun, güvende olun. Bu bir emirdir” dedi.

BİRÇOK VATANDAŞ İŞSİZ KALIYOR

Birçok Eyalet ve bölgede gerçekleşen iş yeri kapatmaları nedeniyle birçok Amerikalı işsiz kalmış durumda. ABD Başkanı Donald Trump ise eyalet başkanlarından işsizlik durumlarını açıklamalarını geciktirmelerini istedi. Senatoda bulunan Cumhuriyetçiler büyük bir ekonomik rahatlatma planını açıkladı. Açıklanan plan her vatandaşa gelirine göre nakit yardımının yanında, firmalar için vergi indirimleri ve ucuz kredileri içeriyor. Ancak özellikle vatandaşlar için daha çok yardım isteyen demokratların plana karşı çakması bekleniyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN YETERLİ MALZEME BULUNAMIYOR

Ülkede vaka sayısı artmaya devam ederken, hastaneler de hazırlık yapma çabası içinde. Son iki günde vaka sayısının iki katına çıkmasının sebeplerinden birinin artan test sayısı olduğu düşünülse de, vakalardaki artışın virüsün yayılma hızının bir örneği olduğu da ifade ediliyor. Sağlık görevlileri, sağlık çalışanları için yeterli koruyucu malzeme bulunamadığını belirtiyor.

Birçok yaşlı hastayı ciğer yetmezliği nedeni ile koruyucu kıyafet veya maske olmadan entübe etmek zorunda kaldığını belirten Dr. Faezah Bux “Kendimi korumanın hiçbir yolu yok” dedi. Salgının başından bu yana birçok sağlık çalışanı hastalanıp, karantinaya zorlanırken en son New Jersey ve Washington eyaletlerinde de iki acil durum doktoru virüs nedeni ile hastaneye kaldırıldı. Doktorların durumlarının kritik olduğu öğrenildi.

Çarşamba günü 11 ölüm ve bin 871 vaka olduğu bildirilirken bir gün sonra ABD'nin New York Belediye Başkanı Bill de Blasio tarafından teyit edilen ölü sayısı 27 ve pozitif vaka sayısı 4 bin 152 olarak gerçekleşti.

New York Valisi Andrew Cuomo, şimdiye kadar 22 bin kişiye test uyguladıklarını ve bu testlerin sadece 8 bininin bir günde gerçekleştirildiğini söyledi.

Cuomo, teyit edilen vaka sayısının, salgının aslında ne kadar yaygın olduğunun bir göstergesi olduğunu aktardı.

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