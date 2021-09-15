ABD'de corona virüs nedeniyle her 500 kişiden biri hayatını kaybetti

ntv.com.tr - AP - AFP - Reuters 15.09.2021 - 17:36
Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ABD'de toplam 663 bin 913 kişi Covid-19'dan nedeniyle yaşamını yitird. ABD Sayım Bürosu'na göre, Nisan 2020 itibariyle ABD nüfusu 331,4 milyondu.
Diğer taraftan, ülkedeki hastaneler Delta varyantı nedeniyle yatak yetersizliğiyle boğuşurken, yetkililer virüsün yayılmasını yönetmek amacıyla, işyerlerinde aşılama ve okullarda maske zorunluluğu gibi yönergeler uyguluyor.
Tüm bunların yanı sıra, yeni vakalarda ve ölümlerde keskin bir artış eğilimine var. ABD Hastalık Kontrol Merkezleri’nden (CDC) alınan verilere göre, ülke geçen ay ortalama günlük vakalarda yüzde 30'dan fazla artış bildirildi ve günlük ölümlerin sayısı neredeyse üç katına çıktı.
Ancak, ABD nüfusunun sadece yüzde 54'ü tam olarak aşılanmışken, aşı olanların oranı geçtiğimiz ay içinde düştü. Sağlık uzmanları, aşıları corona virüse karşı en iyi korunma yolu olarak görülüyor ve Covid-19 nedneiyle ölen kişilerin çoğunun aşısız olmasına dikkat çekiyor.
Pennsylvania eyaletinde sağlık bakanı vekili, eyalette 1 Ocak-7 Eylül arasında meydana gelen Covid-19 ölümlerinin yüzde 97'sini aşılanmamış kişiler arasında olduğunu söyledi.
Bununla birlikte uzmanlar, başka bir güçlü korunma yönteminin maske takmak olduğunu vurugluyor. CDC, insanlara, tam aşılı olanlara bile, kapalı alanlarda maske takmalarını öneriyor.
Çocuk hastanelerinin Covid-19 ve solunum yolu vakalarıyla boğulduğu Ohio'da Vali Mike DeWine, okulları maske talimatı vermeye teşvik ettiğini belirterek, "Makul insanlar pek çok konuda aynı fikirde olmayabilirler, ancak hepimiz çocukların sınıfta kalmaları gerektiği konusunda hemfikiriz. Böylece ebeveynleri işe gidebilir” diye konuştu.
Çocukları okulda tutmanın yolunun maske ve aşı kombinasyonu olduğunu söyleyen Dr. Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü müdürü Anthony Fauci ise şunları söyledi: