ABD'de corona virüs nedeniyle her 500 kişiden biri hayatını kaybetti

ABD, yıkıcı Covid-19 pandemisine karşı mücadelesinde bir başka korkunç dönüm noktasına ulaştı: Ülkede bildirilen ilk Covid-19 vakasından bu yana her 500 Amerikalıdan 1'i corona virüsten öldü. Aşı yaptırmanın virüse karşı en büyük silah olduğunu vurgulayan uzmanlar, artan yeni vaka ve ölüm oranlarına karşı ayrıca kapalı alanlarda maske takılmasını tavsiye etti.

ntv.com.tr - AP - AFP - Reuters 15.09.2021 - 17:36

ABD'de corona virüs nedeniyle her 500 kişiden biri hayatını kaybetti - 1

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ABD'de toplam  663 bin 913 kişi Covid-19'dan nedeniyle yaşamını yitird. ABD Sayım Bürosu'na göre, Nisan 2020 itibariyle ABD nüfusu 331,4 milyondu.

ABD'de corona virüs nedeniyle her 500 kişiden biri hayatını kaybetti - 2
Son rakamlar, ABD'de ilk corona virüs vakasının tespit edildiği 25 Mart 2020 tarihinden bu yana, ülkede her 500 kişiden birinin virüs nedeniyle öldüğü anlamına geliyor.
ABD'de corona virüs nedeniyle her 500 kişiden biri hayatını kaybetti - 3

İŞYERLERİ AŞILAMAYI ZORUNLU TUTUYOR

Diğer taraftan, ülkedeki hastaneler Delta varyantı nedeniyle yatak yetersizliğiyle boğuşurken, yetkililer virüsün yayılmasını yönetmek amacıyla, işyerlerinde aşılama ve okullarda maske zorunluluğu gibi  yönergeler uyguluyor.

ABD'de corona virüs nedeniyle her 500 kişiden biri hayatını kaybetti - 4

YENİ VAKALAR GEÇEN AYDAN BU YANA ÜÇ KAT ARTTI

Tüm bunların yanı sıra, yeni vakalarda ve ölümlerde keskin bir artış eğilimine var. ABD Hastalık Kontrol Merkezleri’nden (CDC) alınan verilere göre, ülke geçen ay ortalama günlük vakalarda yüzde 30'dan fazla artış bildirildi ve günlük ölümlerin sayısı neredeyse üç katına çıktı.

ABD'de corona virüs nedeniyle her 500 kişiden biri hayatını kaybetti - 5

NÜFUSUN SADECE YÜZDE 54'Ü TAM OLARAK AŞILANDI

Ancak, ABD nüfusunun sadece yüzde 54'ü tam olarak aşılanmışken, aşı olanların oranı  geçtiğimiz ay içinde düştü. Sağlık uzmanları, aşıları corona  virüse karşı en iyi korunma yolu olarak görülüyor ve Covid-19 nedneiyle ölen kişilerin çoğunun aşısız olmasına dikkat çekiyor.  

ABD'de corona virüs nedeniyle her 500 kişiden biri hayatını kaybetti - 6

ÖLÜMLERİN YÜZDE 97'Sİ AŞILANMAMIŞ KİŞİLER ARASINDA GERÇEKLEŞTİ

Pennsylvania eyaletinde sağlık bakanı vekili, eyalette 1 Ocak-7 Eylül arasında meydana gelen Covid-19 ölümlerinin yüzde 97'sini aşılanmamış kişiler arasında olduğunu söyledi.

ABD'de corona virüs nedeniyle her 500 kişiden biri hayatını kaybetti - 7

TAM AŞILI OLANLAR DA KAPALI ALANLARDA MASKE TAKMALI

Bununla birlikte uzmanlar, başka bir güçlü korunma yönteminin maske takmak olduğunu vurugluyor. CDC, insanlara, tam aşılı olanlara bile,  kapalı alanlarda maske takmalarını öneriyor. 

ABD'de corona virüs nedeniyle her 500 kişiden biri hayatını kaybetti - 8

Çocuk hastanelerinin Covid-19 ve solunum yolu vakalarıyla boğulduğu Ohio'da Vali Mike DeWine, okulları maske talimatı vermeye teşvik ettiğini belirterek, "Makul insanlar pek çok konuda aynı fikirde olmayabilirler, ancak hepimiz çocukların sınıfta kalmaları gerektiği konusunda hemfikiriz. Böylece ebeveynleri işe gidebilir” diye konuştu.

ABD'de corona virüs nedeniyle her 500 kişiden biri hayatını kaybetti - 9

Çocukları okulda tutmanın yolunun maske ve aşı kombinasyonu olduğunu söyleyen Dr. Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü müdürü Anthony Fauci ise şunları söyledi:

ABD'de corona virüs nedeniyle her 500 kişiden biri hayatını kaybetti - 10
"Çocukları aşılı insanlarla çevrelerseniz ve herkesin maske takmasını sağlarsanız, çocukların okulda nispeten güvende olacağı bir durum elde edebilirsiniz."
ABD'de corona virüs nedeniyle her 500 kişiden biri hayatını kaybetti - 11

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