ABD'de corona virüs nedeniyle her 500 kişiden biri hayatını kaybetti

YENİ VAKALAR GEÇEN AYDAN BU YANA ÜÇ KAT ARTTI

Tüm bunların yanı sıra, yeni vakalarda ve ölümlerde keskin bir artış eğilimine var. ABD Hastalık Kontrol Merkezleri’nden (CDC) alınan verilere göre, ülke geçen ay ortalama günlük vakalarda yüzde 30'dan fazla artış bildirildi ve günlük ölümlerin sayısı neredeyse üç katına çıktı.