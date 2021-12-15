ABD'de corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 800 bini geçti: Aşı karşıtlığının vahim sonucu

ABD'de son 24 saatte yeni tip corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 800 bini aştı. Söz konusu rakam, aşının geçen yılın bahar aylarında aşının yaygın olarak kullanılmasından bu yana 200 bini aşkın kişinin daha öldüğü anlamına geliyor. Yetkililer, bu durumun aşı karşıtlığının vahim sonuçlarını gösterdiğini söyledi. Diğer taraftan Temsilciler Meclisi ve Senato üyeleri tarafından Capitol binasında, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Amerikalılar için anma töreni düzenlendi.

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 15.12.2021 - 12:05

ABD'de corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 800 bini geçti: Aşı karşıtlığının vahim sonucu - 1

ÇOĞU ÖLÜM AŞILANMAMIŞ KİŞİLER ARASINDA MEYDANA GELDİ

ABD son 24 saatte 50 milyonu aşkın onaylanmış Covid-19 vakası ve 800 bin ölüm bildirdi.  Çoğu ölüm aşılanmamış kişiler ve yaşlılar arasında kaydedildi. 2021'de 2020'den daha fazla Amerikalı öldü.  ABD hala ölümlerin endişe verici bir oranda arttığını görüyor.

Temsilciler Meclisi ve Senato'nun üyeleri ise Washington'daki ABD Capitol binasının dışında,  Covid-19 nedeniyle kaybedilen 800 binden fazla Amerikalı için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

ABD'de corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 800 bini geçti: Aşı karşıtlığının vahim sonucu - 2

Bununla birlikte, Johns Hopkins Üniversitesi tarafından derlenen toplam ölüm sayısı, Atlanta ve St. Louis'in toplam nüfusuna veya Minneapolis ve Cleveland'ın toplam nüfusuna eşit. Ayrıca toplam rakam, kalp hastalığı veya felçten ölen ABD’lilerin toplamına eşdeğer. 

ABD'de corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 800 bini geçti: Aşı karşıtlığının vahim sonucu - 3

DÜNYADAKİ ÖLÜMLERİN YÜZDE 15'İNE SAHİP

Ayrıca ABD, herhangi bir ülkenin rapor edilen Covid-19 kaynaklı en yüksek ölüm oranına sahip. ABD ölümleri. pandeminin  iki yıl önce Çin'de salgının başlamasından bu yana corona virüsten bilinen 5,3 milyon ölümün yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor.

ABD'de corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 800 bini geçti: Aşı karşıtlığının vahim sonucu - 4

ABD'de ve tüm dünyada gerçek ölüm oranının, gözden kaçan veya gizlenen vakalar nedeniyle önemli ölçüde daha yüksek olduğuna inanılıyor.

ABD'de corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 800 bini geçti: Aşı karşıtlığının vahim sonucu - 5

"YÜREK PARÇALAYICI"

Diğer taraftan Washington Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, 1 Mart'a kadar ABD'de bildirilen ölü sayısının 880 binden fazla olacağını öngörüyor. Sağlık uzmanları ise ABD’deki iölümlerin çoğunun, özellikle bir yıl önce Aralık ortasında kullanıma sunulan ve bu yılın Nisan ortasına kadar tüm yetişkinlere açık hale getirilen aşı yoluyla önlenebilir olduğu için yürek parçalayıcı olduğundan yakınıyor.

ABD'de corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 800 bini geçti: Aşı karşıtlığının vahim sonucu - 6

Şimdiye kadar,  ülke nüfusunun yüzde 60’ından biraz fazlasını oluşturan  yaklaşık 200 milyon Amerikalı tamamen aşılandı. Ancak bu oran,, bilim insanlarının virüsü kontrol altında tutmak için gerekli olduğunu söylediklerinden çok daha az.

ABD'de corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 800 bini geçti: Aşı karşıtlığının vahim sonucu - 7

"NEREDEYSE HEPSİ ÖNLENEBİLİRDİ"

Konuya ilişkin açıklama yapan Johns Hopkins Üniversitesi  Bloomberg Halk Sağlığı Okulu'ndan Dr. Chris Beyrer, "Ölümlerin neredeyse hepsi önlenebilirdi. Bunun nedeni aşılanmamış olmaları. Bu korkunç bir trajedi” dedi.

ABD'de corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 800 bini geçti: Aşı karşıtlığının vahim sonucu - 8

Öte yandan, ABD’de aşılar genel kullanıma açıldığında, ülkedeki Covid-19 kaynaklı ölü sayısı yaklaşık 300 bindi. Haziran ortasında ise 600 bine, 1 Ekim'de 700 bine ulaştı. 

ABD'de corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 800 bini geçti: Aşı karşıtlığının vahim sonucu - 9

ABD, 2021'in ilk yarısında gelen ve şimdi neredeyse tüm enfeksiyonları hesaba katan oldukça bulaşıcı Delta varyantının neden olduğu vaka artışıyla son eşiği geçti.

ABD'de corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 800 bini geçti: Aşı karşıtlığının vahim sonucu - 10

Tüm bunların yanı sıra, bilim adamları ne kadar tehlikeli olduğundan emin olmasalar da, ülkede yayılan Omicron varyantından da endişe ediyor.

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