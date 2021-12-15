ABD'de corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 800 bini geçti: Aşı karşıtlığının vahim sonucu

"YÜREK PARÇALAYICI"

Diğer taraftan Washington Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, 1 Mart'a kadar ABD'de bildirilen ölü sayısının 880 binden fazla olacağını öngörüyor. Sağlık uzmanları ise ABD’deki iölümlerin çoğunun, özellikle bir yıl önce Aralık ortasında kullanıma sunulan ve bu yılın Nisan ortasına kadar tüm yetişkinlere açık hale getirilen aşı yoluyla önlenebilir olduğu için yürek parçalayıcı olduğundan yakınıyor.