ABD'de corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 800 bini geçti: Aşı karşıtlığının vahim sonucu

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 15.12.2021 - 12:05
ABD son 24 saatte 50 milyonu aşkın onaylanmış Covid-19 vakası ve 800 bin ölüm bildirdi. Çoğu ölüm aşılanmamış kişiler ve yaşlılar arasında kaydedildi. 2021'de 2020'den daha fazla Amerikalı öldü. ABD hala ölümlerin endişe verici bir oranda arttığını görüyor.
Temsilciler Meclisi ve Senato'nun üyeleri ise Washington'daki ABD Capitol binasının dışında, Covid-19 nedeniyle kaybedilen 800 binden fazla Amerikalı için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Bununla birlikte, Johns Hopkins Üniversitesi tarafından derlenen toplam ölüm sayısı, Atlanta ve St. Louis'in toplam nüfusuna veya Minneapolis ve Cleveland'ın toplam nüfusuna eşit. Ayrıca toplam rakam, kalp hastalığı veya felçten ölen ABD’lilerin toplamına eşdeğer.
Ayrıca ABD, herhangi bir ülkenin rapor edilen Covid-19 kaynaklı en yüksek ölüm oranına sahip. ABD ölümleri. pandeminin iki yıl önce Çin'de salgının başlamasından bu yana corona virüsten bilinen 5,3 milyon ölümün yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor.
ABD'de ve tüm dünyada gerçek ölüm oranının, gözden kaçan veya gizlenen vakalar nedeniyle önemli ölçüde daha yüksek olduğuna inanılıyor.
Diğer taraftan Washington Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, 1 Mart'a kadar ABD'de bildirilen ölü sayısının 880 binden fazla olacağını öngörüyor. Sağlık uzmanları ise ABD’deki iölümlerin çoğunun, özellikle bir yıl önce Aralık ortasında kullanıma sunulan ve bu yılın Nisan ortasına kadar tüm yetişkinlere açık hale getirilen aşı yoluyla önlenebilir olduğu için yürek parçalayıcı olduğundan yakınıyor.
Şimdiye kadar, ülke nüfusunun yüzde 60’ından biraz fazlasını oluşturan yaklaşık 200 milyon Amerikalı tamamen aşılandı. Ancak bu oran,, bilim insanlarının virüsü kontrol altında tutmak için gerekli olduğunu söylediklerinden çok daha az.
Konuya ilişkin açıklama yapan Johns Hopkins Üniversitesi Bloomberg Halk Sağlığı Okulu'ndan Dr. Chris Beyrer, "Ölümlerin neredeyse hepsi önlenebilirdi. Bunun nedeni aşılanmamış olmaları. Bu korkunç bir trajedi” dedi.
Öte yandan, ABD’de aşılar genel kullanıma açıldığında, ülkedeki Covid-19 kaynaklı ölü sayısı yaklaşık 300 bindi. Haziran ortasında ise 600 bine, 1 Ekim'de 700 bine ulaştı.
ABD, 2021'in ilk yarısında gelen ve şimdi neredeyse tüm enfeksiyonları hesaba katan oldukça bulaşıcı Delta varyantının neden olduğu vaka artışıyla son eşiği geçti.
Tüm bunların yanı sıra, bilim adamları ne kadar tehlikeli olduğundan emin olmasalar da, ülkede yayılan Omicron varyantından da endişe ediyor.