"ABD'de corona virüs ölümleri 180 bini bulabilir"

Nüfusun önemli bir kesiminin maske takmaya dikkat ettiği ancak bunun hala yetersiz olduğu belirtilen raporda, Amerikan halkının davranışlarında herhangi bir değişim söz konusu olmadığı takdirde, 1 Ekim itibarıyla Covid-19 kaynaklı ölü sayısının 179 bin 106 olacağı öngörüldü.