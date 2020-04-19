ABD'de corona virüs protestoları ülke geneline sıçradı

ABD'nin Michigan eyaletinde yeni tip corona virüs (Covid-19) karantinaya karşı başlayan gösteriler, Demokratların yönettiği Minnesota, Virginia, Kaliforniya ve Kentucky'ye sıçradı. "Evde kal" çağrılarına tepki gösteren protestocular, yeniden işlerine dönmek istediğini dile getirdi.

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İHA - Reuters 19.04.2020 - 11:15

ABD'nin Michigan eyaletinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlerin kaldırılması için başlatılan protesto gösterileri ülke geneline yayılıyor.

DEMOKRATLARIN YÖNETTİĞİ EYALETLERE DE SIÇRADI ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat valilerin yönetiminde olan bazı eyaletlerde Covid-19 önlemlerinin kaldırılması için yapılan protestolara Twitter üzerinden destek verince protestolar Demokratların yönettiği eyaletlere sıçradı.

Michigan eyaletinde başlayan gösterilere destek veren prtestocular Michigan, Oklahoma, Ohio, Kuzey Carolina, Florida, Idaho, Minnesota, Utah, Kalifornia, Virginia, New Hampshire, New Jersey ve Kentucky'de sokaklara döküldü.

Ohio ve Utah eyaletlerinde Cumhuriyetçi valilerinin aldığı corona virüs önlemleri de protesto edildi.





New Jersey eyaletinin başkenti Trenton'da, California eyaletinin San Diego ve Los Angeles kentlerinde araçlarıyla konvoy oluşturan göstericiler, karantina uygulamasına karşı olduklarını belirterek, ekonomik sıkıntının insanları korona virüsten daha fazla öldürdüğünü savundu.

Göstericiler, "Eyaletleri yeniden açın" ve "Karantinayı bitirin, çalışmamıza izin verin" yazılı pankartlarla alınan kararları protesto etti.





ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat valilerin yönetiminde olan bazı eyaletlerde Covid-19 önlemlerinin kaldırılması için yapılan protestolara Twitter üzerinden "Minnesota'ya özgürlük", "Michigan'a özgürlük" ifadelerini kullanarak destek vermişti.



