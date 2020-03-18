ABD'de corona virüs salgını silah satışlarını artırdı

Bu durumun normal olmadığını anlatan Vide, ‘’Sanırım insanlar şu sıralar belirli hizmetlerin kesileceğinden endişe duyuyor, evlerini ve ailelerini nasıl koruyacakları konusunda korku yaşıyor. Bunun için silah alımına yöneliyorlar. En çok satılan silahlar ev korumaya yönelik olanlar.’’ dedi.

Vide, silah stoku yapılmaması için satışlarda sınırlamaya gittiklerini ifade etti.