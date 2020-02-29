ABD'de corona virüsten ilk ölüm (Corona virüs son durum)

Borrelli, hastalığı atlatıp iyileşenlerin sayısının da 50 olduğunu bildirdi.

Sivil Savunma Genel Müdürü, virüsten en çok etkilenen bölgenin 552 vaka ile Lombardiya bölgesi olduğunu, bugün ölen 8 kişiden 6’sının bu bölgeden, 213 vakanın Emilia-Romagna, 189 vakanın da Veneto bölgesinden olduğunu kaydetti.

Diğer yandan yerel yetkililer, Lombardiya, Emilia-Romagna ve Veneto bölgelerinde okulların zorunlu tatilinin 8 Mart’a kadar uzatıldığını açıkladı.