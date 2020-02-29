ABD'de corona virüsten ilk ölüm (Corona virüs son durum)
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs (Covid-19), dünya genelinde etkisini artırarak sürdürüyor. İtalya'da yeni tip corona virüsten (Covid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 29’a çıktı. ABD'de corona virüs bağlantılı ilk ölüm gerçekleşti. Salgının en çok görüldüğü ikinci ülke olan İran'da ise 9 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e çıktı, vaka sayısı ise 593'e yükseldi. İran Meclis Sözcüsü Esadullah Abbasi, 5 milletvekilinin corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Katar'da ise ilk corona virüs vakası saptandı. Hastanın İran'dan tahliye edilen ve karantina altına alınan bir kişi, olduğu duyuruldu. Azerbaycan ise, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla İran'la sınır kapılarını 2 haftalığına kapattı.
İHA - ntv.com.tr - Reuters - Anadolu Ajansı
29.02.2020 - 16:10
| Son Güncelleme : 29.02.2020 - 22:09
İtalya'da 21 Şubat cuma günü patlak veren corona virüs vakaları, hızla yayılmaya ve can almaya devam ederken, bu hastalık sebebiyle en çok ölümün görüldüğü gün bugün oldu.
Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borelli, bugün itibarıyla corona virüs vaka sayısının 1049’a çıktığını belirterek, dün 21 olarak açıkladığı ölü sayısının, bugün 8 kişinin daha eklenmesiyle 29'a ulaştığı bilgisini verdi.
Borrelli, hastalığı atlatıp iyileşenlerin sayısının da 50 olduğunu bildirdi.
Sivil Savunma Genel Müdürü, virüsten en çok etkilenen bölgenin 552 vaka ile Lombardiya bölgesi olduğunu, bugün ölen 8 kişiden 6’sının bu bölgeden, 213 vakanın Emilia-Romagna, 189 vakanın da Veneto bölgesinden olduğunu kaydetti.
Diğer yandan yerel yetkililer, Lombardiya, Emilia-Romagna ve Veneto bölgelerinde okulların zorunlu tatilinin 8 Mart’a kadar uzatıldığını açıkladı.
Bu arada, ANSA ajansının bir araştırma şirketine dayandırdığı haberine göre, İtalyan ekonomisinde bu yılın ilk ve ikinci çeyreklerinde yüzde 1 ila 3 arasında küçülme olacağı, bunun corona virüsten kaynaklandığı belirtildi. Gayri safi yurtiçi hasılada (GSYİH) bu kaybın 9 ila 27 milyar euro civarında tahmin edildiği ifade edildi.
Ayrıca henüz Kovid-19 vakasına rastlanmayan başkent Roma'da turizm sektöründeki iptallerin yüzde 90'lara ulaştığı basına yansıdı.
SERİE A'DA 5 MAÇ İPTAL
Serie A'da bu hafta oynanması planlanan Juventus-Inter, Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-SPAL ve Sassuolo-Brescia maçları, corona virüs salgını nedeniyle 13 Mayıs'a ertelendi.
Serie A'da geçtiğimiz hafta COVID-19 nedeniyle Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria, Hellas Verona-Cagliari ve Torino-Parma maçları da ertelenmişti.
ABD'DE İLK ÖLÜM
ABD'de corona virüs bağlantılı ilk ölümün Washington eyaletinde gerçekleştiği belirtildi.
İRAN'DA CAN KAYBI ARTIYOR
İran'da corona virüs nedeniyle 9 kişi daha öldü, hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e çıktı, vaka sayısı 593'e yükseldi.
İRAN'DA 5 MİLLETVEKİLİNDE SAPTANDI
İran Meclis Sözcüsü Esadullah Abbasi, 5 milletvekilinin corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Abbasi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin talimatıyla İran Meclisi Başkanlık Heyetinden 3 ismin korona virüsü ile mücadele komitesinde yer alacağını ve hazırlanan raporun meclise sunulacağını belirterek, ”Söz konusu 3 ismin hazırlayacağı raporu bekliyoruz. Yarın meclis toplantısı olmayacak. Bu durum pazartesine kadar devam edecek” dedi.
İran Sağlık Bakanlığı korona virüsüne ilişkin paylaştığı son bilgilerde ülke genelinde korona virüsü vakasının 388 ve ölü sayısının 34 olduğunu açıklamıştı.
Çin’de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 933'e çıktı.
Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti, 427 kişide Covid-19 vakası saptandı.
Söz konusu son can kayıplarının 45’i virüsün en yoğun görüldüğü Hubey eyaletinde gerçekleşirken, başkent Pekin’de ve Hınan eyaletinde birer kişi yaşamını yitirdi.
Ülkede bugüne kadar yaşanan toplam can kaybı ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2 bin 837’ye, Covid-19 vakası sayısı da 79 bin 251’e çıktı.
Covid-19 şüphelisi kişilerin sayısı 1418’e, gözetim altına alınanların sayısı 58 bin 233’e gerilerken, taburcu edilen kişilerin sayısı da 39 bin 2’ye yükseldi.
Çin ana karası dışında saptanan Covid-19 vaka sayısı Hong Kong’da 94, Makau Özel İdari Bölgesi’nde ise 10 olarak aktarıldı.
Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.
Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.
BAYERN MÜNİH'TEN TEDBİR
Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, corona virüse yakalanma ihtimalinden dolayı futbolcularını ve teknik ekibini, antrenmanı takip etmeye gelen taraftarlarla el sıkışmaması ve selfie çektirmemesi yönünde uyardı.
KARANTİNA GEMİSİNDE 2 YOLCU DAHA HAYATINI KAYBETTİ
Japonya’da daha önce corona virüs riski nedeniyle karantina altına alınan gemiden 2 yolcunun daha hayatını kaybettiği açıklandı. Japonya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, daha önce Diamond Princess adlı gemiden hastaneye kaldırılan 2 yolcunun daha hayatını kaybettiği açıklandı. Yolculardan birinin Japon vatandaşı bir kadın olduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden diğer yolcunun ise İngiltere vatandaşı bir erkek olduğu kaydedildi.
11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Son ölüm haberleri, ülkede karantina gemisi yolcuları arasında yaşanan can kayıplarının sayısını 6'ya çıkardı. Daha önce de gemi dışından 5 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkede bugüne dek korona virüsü nedeniyle gerçekleşen ölüm vak'alarının sayısı 11 olarak biliniyor.
VAKALARA YENİLERİ EKLENİYOR
Öte yandan, Japonya’dan bugün bildirilen yeni korona virüsü vak'aları ülkede şimdiye dek belirlenen toplam vaka sayısını 939'a çıkardı. Toplam vakaların 705'ini, daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcuları oluşturuyor.
AMAZON BİR MİLYON ÜRÜNÜ SİTESİNDEN KALDIRDI
Amerikan e-ticaret sitesi Amazon, bazı şirketlerin ürünlerini corona virüs ile mücadelede tedavi ürünü olarak sunmasının ardından en az bir milyon ürünün satışını engelledi. Öte yandan, sitede satışı yapılan maskelerin de orantısız satışının ardından eşitsizliğin yaşanmaması adına maske satışlarını askıya aldı.
Amazon tarafından yapılan açıklamada, “Bazı ürünlerin gerçek fiyatından çok daha yüksek fiyatlarla satışa sunulması nedeniyle on binlerce ürün satıştan kaldırıldı” denildi. Tüketicinin güveni kaybetmek istemeyen Amazon'un fiyatlandırma politikasına göre, aynı ürün farklı şirketler tarafından farklı ücretlere satışa sunulabiliyor.
VİRÜS KATAR'A DA SIÇRADI
Katar Sağlık Bakanlığı, İran'dan gelen bir yolcuda yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edildiğini ve bunun ülkede ilk vaka olduğunu açıkladı. Katar resmi haber ajansı QNA'nın, Sağlık Bakanlığının yazılı açıklamasına dayandırdığı haberine göre, İran'dan perşembe günü tahliye edilen ve karantinaya alınanlardan birinde Covid-19 tespit edildi.
Hastanın Bulaşıcı Hastalıklar Merkezinde karantina altında tutulduğu ve durumunun iyi olduğu belirtildi.
Hastayla temasa geçen kişilerin araştırıldığı kaydedilerek tüm tedbirlerin alındığına ve ülkeye giren tüm yolcuların gerekli tıbbi önlemlerden geçirildiğine dikkat çekildi.
Katar, perşembe günü, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İtalya ve İran'daki vatandaşlarını tahliye etmişti.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani arasında bugün gerçekleşen telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler ve yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı alınacak tedbirler ele alınmıştı.
Ruhani, yeni tip corona virüsün dünyanın sorunu haline geldiğini ve tüm devletlerin yardımlaşarak bu sorunu aşmaları gerektiğini söylemişti.
TAYLAND VE TAYVAN'DA VAKA SAYISI ARTIYOR
Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan Corona virüs tehdit oluşturmaya devam ediyor. Corona virüs vakası, Tayland'da 42, Tayvan’da 39'a yükseldi.
Tayland Sağlık Bakanlığı, vaka sayısının 42’ye ulaştığını açıklayarak virüs nedeniyle ölen birinin bulunmadığını belirtti.
Tayvan’da ise 5 kişide daha korona virüsü görülmesiyle vaka sayısının 39’a yükseldiği belirtildi.
Tayvan’da korona virüsü nedeniyle şu ana kadar 1 kişinin öldüğü, 9 kişinin de tedavi edilerek taburcu edildiği belirtildi.
AZERBAYCAN, İRAN SINIRINI KAPATTI
Azerbaycan, yeni tip corona virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla İran'la sınır kapılarını 2 haftalığına kapattı. Covid-19'la ilgili yeni oluşturulan operasyonel karargahtan yapılan açıklamada, kararın İran makamlarına iletildiği belirtildi.
Azerbaycan'da bulunan İran vatandaşları ile İran'da bulunan Azerbaycan vatandaşlarının ülkelerine dönmeleri için koridor açılacağı ifade edildi.
Öte yandan İran'dan Azerbaycan'a geçen iki kişide virüse rastlandığı belirtildi. Söz konusu Azerbaycan vatandaşlarının hastanede karantinaya alındığı, durumlarının stabil olduğu bildirildi.
AVUSTRALYA İRAN'DAN GELENLERİ HEMEN KABUL ETMEYECEK
Avustralya, Covid-19 salgını nedeniyle İran’dan gelen yabancı uyrukluların doğrudan ülkeye alınmayacağını açıkladı.
Federal Sağlık Bakanı Greg Hunt, Çin’e uyguladıkları seyahat yasağının ardından virüs nedeniyle ölümlerin yaşandığı İran’dan geleceklere de seyahat yasağı ve kısıtlama uygulayacaklarını duyurdu.
Yasak ve kısıtlama kapsamında, İran’dan gelecek yabancı uyruklular Avustralya’ya girmeden önce üçüncü bir ülkede iki hafta kalmak zorunda kalacak. Ayrıca İran'dan dönen Avustralya vatandaşlarına da ülkeye girişlerinden itibaren 15 gün boyunca tecrit şartı getirildi.