ABD'de corona virüsün ardından katil arı endişesi

KANAT AÇIKLIKLARI 7 CM'Yİ BULUYOR

Washington Eyaleti Tarım Bakanlığı'ndan bir entomolog olan Chris Looney, “Bu, oluşumunu engellemek öncelikli olarak bizim vizyonumuz. Bunu önümüzdeki birkaç yıl içinde yapamazsak, muhtemelen hiç yapamayız” dedi.

Kuzeybatı Amerika Birleşik Devletleri'ne özgü bazı böcekler, istilacı eşek arısıyla karıştırılabiliyor, ancak bilimsel adı “Vespa mandarinia” olan Asya dev eşekarısı büyük turuncu veya sarı kafa, siyah-sarı çizgili karın ve 7 santimetreyi bulan kanat açıklıkları nedeniyle oldukça ayırt edici özelliklere sahip.