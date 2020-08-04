ABD’de corona virüsün ardından zombi ağustos böceği tehlikesi

MASSOSPORA AĞUSTOS BÖCEKLERİNİ NASIL MANİPÜLE EDİYOR?

Vücudunun neredeyse üçte biri mantar dokusu ile değiştirilirken, enfekte ağustos böcekleri hastalıklarından habersiz hareket etmeye devam ediyor. Çünkü mantar, sporun yayılmasını en üst düzeye çıkarmak için onları öldürmek yerine ev sahiplerini, yani ağustos böceklerini canlı tutmak için davranışlarını manipüle ediyor.

CNN'ye konuşan Kasson, "Uzuvlarımızdan biri çıkarılsa veya midemiz kesilse muhtemelen aciz olurduk. Ama enfekte ağustos böcekleri, vücutlarının üçte birinin düşmesine rağmen, hiçbir şey olmamış gibi çiftleşme ve uçma gibi faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyorlar. Bu, mantarlar için gerçekten eşsiz bir ortam sağlıyor” dedi.