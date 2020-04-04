ABD'de coronadan 24 saatte 1105 ölüm (Gürcistan'da ilk ölüm)

Anadolu Ajansı 04.04.2020 - 13:28 | Son Güncelleme : 04.04.2020 - 17:25
Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 32 bin 936 artışla 278 bin 537'ye, ölü sayısı da 1105 artışla 7 bin 163'e çıktı.
Dünya genelinde ABD'yi 124 bin 736 vakayla İspanya ve 119 bin 827 vakayla İtalya takip ediyor.
Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı, dünya genelinde 60 bini aştı.
Covid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 14 bin 681 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da yaşandı.
Bu ülkeyi 11 bin 744 can kaybıyla İspanya, 7 bin 403 ile ABD, 6 bin 507 ile Fransa, 3 bin 605 ile İngiltere ve 3 bin 452 ile İran takip etti.
Hollanda'da da vaka sayısı son 24 saatte 904 artarak 16 bin 627'ye ulaşırken, ölü sayısı 164 artışla 1651 oldu.