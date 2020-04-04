ABD'de coronadan 24 saatte 1105 ölüm (Gürcistan'da ilk ölüm)

ABD'de yeni tip corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1105 artarak 7 bin 163'e yükseldi. Corona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde ise, 60 bini aştı. Komşu Gürcistan da corona virüsle mücadelede ilk kaybını verdi.

Anadolu Ajansı 04.04.2020 - 13:28 | Son Güncelleme : 04.04.2020 - 17:25

ABD'DE 24 SAATTE 1105 ÖLÜM

Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 32 bin 936 artışla 278 bin 537'ye, ölü sayısı da 1105 artışla 7 bin 163'e çıktı.

Dünya genelinde ABD'yi 124 bin 736 vakayla İspanya ve 119 bin 827 vakayla İtalya takip ediyor.

ABD'DE SALGININ MERKEZİ NEW YORK 

ABD genelindeki eyaletlere bakıldığında, ülkede salgının en fazla etkili olduğu bölgeler arasında New York ve komşusu New Jersey öne çıkıyor.
New York eyaletinde dün 92 bin 743 olan vaka sayısı 10 bin 426 artışla bugün 103 bin 169'a çıkarken, New York'u 29 bin 895 vakayla New Jersey, 12 bin 744 vakayla Michigan takip ediyor.
Can kaybı bakımından da New York 2 bin 935 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, bu eyaleti 646 kayıp ile New Jersey ve 479 kayıp ile Michigan izliyor.

DÜNYADA ÖLÜ SAYISI 60 BİNİ GEÇTİ

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı, dünya genelinde 60 bini aştı.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bin 113'e, vaka sayısı ise 1 milyon 130 bin 114'e ulaştı.

Covid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 14 bin 681 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da yaşandı.

Bu ülkeyi 11 bin 744 can kaybıyla İspanya, 7 bin 403 ile ABD, 6 bin 507 ile Fransa, 3 bin 605 ile İngiltere ve 3 bin 452 ile İran takip etti.

Hollanda'da da vaka sayısı son 24 saatte 904 artarak 16 bin 627'ye ulaşırken, ölü sayısı 164 artışla 1651 oldu.

Salgının ortaya çıktığı Çin, 3 bin 326 ölümle 7. sırada yer aldı.
Yeni tip corona virüs kaynaklı 1487 ölümün görüldüğü Hollanda, 1283 ölümün görüldüğü Belçika ve 1275 ölümün görüldüğü Almanya "1000'den fazla can kaybının kayıtlara geçtiği ülkeler" oldu.
İlk vakanın 26 Şubat'ta tespit edildiği Gürcistan'da da Covid-19 nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.
Tiflis Devlet Tıp Üniversitesinin İlk Üniversite Kliniği Müdürü Levan Ratiani'nin açıklamasına göre, hayatını kaybeden kişi klinikte tedavi gören 79 yaşındaki bir kadın.
Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı.

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