ABD'de 'corona'dan ikinci ölüm (Corona virüste son durum)

ÇİN'DE SON DURUM

Dünya genelinde şu ana kadar 80 binden fazla kişinin Covid-19 salgınına yakalandığı ve yaklaşık 3 bin kişinin de hayatını kaybettiği belirtilirken, Çin'den gelen son bilgilere göre, ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 914’e çıktı.

Salgın nedeniyle son 24 saatte tamamı salgının merkez üssü Hubey eyaletinden olmak üzere 42 kişi hayatını kaybederken, 196'sı yine Hubey'de

olmak üzere 202 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.



Bu kapsamda bugüne kadar salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2 bin 914’e,

saptanan Covid-19 vakası sayısı da 80 bin 26’ya çıktı.