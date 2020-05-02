ABD'de coronadan ölü sayısı 65 bini geçti
Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) vakası 3 milyon 350 bine yaklaşırken, şu ana kadar yaşamını yitirenlerin sayısı da 240 bini geçti. ABD'de Corana virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1811 artarak 65 bin 783'e çıktı. ABD'deki corona virüs vaka sayısı da 1 milyon 30 bini geçti.
Anadolu Ajansı
02.05.2020 - 13:58
| Son Güncelleme : 02.05.2020 - 17:12
RUSYA'DA SON 24 SAATTE 9 BİNDEN FAZLA CORONA VAKASI
Corona virüs salgınının son günlerde en hızlı bulaştığı ülke ise Rusya ve Brezilya oldu. Rusya'da, yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 124 bin 54'e, ölenlerin sayısı 1222'ye ulaştı. Rusya'da son 24 saatte 9 bin 623 kişi virüse yakalanırken, 57 kişi de yaşamını yitirdi.
Rusya Coronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 623 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısı 124 bin 54'e çıktı. Ülkede 1793 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 15 bin 13, ölü sayısı ise 57 artarak 1222 oldu.
Yeni vakaların yüzde 46,6'sının hastalık belirtisi taşımadığı belirtilirken, vaka sayısında günlük artış oranının yüzde 8,4 olduğu aktarıldı.
MOSKOVA'DA VAKA SAYISI 60 BİNİN ÜZERİNDE
Salgının etkisinin en çok hissedildiği başkent Moskova'da vaka sayısı 5 bin 358 artarak 62 bin 658'e ulaştı. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, yaklaşık 214 bin kişinin gözetim altında tutulduğunu ve son 24 saatte 221 bin olmak üzere, bugüne kadar 3 milyon 900 binden fazla testin yapıldığını açıkladı.
İSPANYA'DA COVİD 19'DAN ÖLENLERİN SAYISI 25 BİNİ GEÇTİ
İspanya'da Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 276 artarak toplamda 25 bin 100'e yükseldi.
İspanya Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi. Ülkede dün 281 olarak açıklanan günlük ölü sayısı, bugün 276'ya düştü. Salgında ölenlerin toplam sayısı da 25 bin 100'e ulaştı.
Bakanlık toplam vaka sayısının ise son 24 saatte 1147 artışla 216 bin 582'ye çıktığını açıkladı. Diğer yandan Covid-19 teşhisi konulan hastalardan iyileşenlerin sayısı da son 24 saatte 2 bin 570 artışla 117 bin 248 oldu. Ülkede son bir haftadır iyileşenlerin sayısının yeni vakaların üzerinde çıkması dikkati çekti.
SOKAKLAR SPOR YAPANLARLA DOLDU
Bu arada 14 Mart'tan bu yana olağanüstü halin uygulandığı İspanya'da hükümetin getirdiği, belirli saatlerde ve kısıntılı bir alanda (evin 1 kilometre çevresinde) spor yapma iznine bugün başlandı.
48 gün sonra kalkan yasak sonrasında 14 yaş üstündekilere 06.00-10.00 ile 20.00-23.00 aralığında spor yapma, 70 yaş üstündekilere 10.00-12.00 ile 19.00-20.00 arasında dolaşma ve 14 yaş altındakilere yanlarında bir aile büyüğü olması şartıyla 12.00-19.00 arasında sokağa çıkma izinleri tanındı. Nüfusu 5 binden az olan yerleşim yerlerinde sokağa çıkmada saat aralığı kuralı getirilmedi.
Başta Madrid, Barselona, Valensiya, Sevilya gibi büyük şehirlerde sabah saatlerinde sokaklarda yoğunluk olduğu, çok sayıda kişinin koşmak, yürümek veya bisiklete binmek için evlerinden çıktığı görüldü.
İRAN'DA COVİD-19 SALGININDA CAN KAYBI 6 BİN 156'YA YÜKSELDİ
İran'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 65 artarak 6 bin 156'ya yükseldi. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan yayınlanan açıklamasında, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ülke genelinde 65 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 802 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Buna göre, ülkede 54 gün sonra en düşük günlük vaka artışı kaydedildi.
Ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybının 6 bin 156'ya çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 96 bin 448 olduğunu bildirdi. Virüse yakalananlardan 2 bin 787'sinin durumunun kritik olduğunu dile getiren Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 77 bin 350 olduğunu belirtti. Cihanpur ayrıca ülke genelinde bugüne kadar yapılan Covid-19 test sayısının 484 bin 541 olduğunu ifade etti.
HİNDİSTAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 2 HAFTA UZATILDI
Hindistan'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede mart ayında ilan edilen ve yarın bitmesi planlanan sokağa çıkma yasağı 2 hafta uzatıldı. Hindistan İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağının 18 Mayıs'a kadar uzatıldığı duyuruldu.
Açıklamada, Covid-19'la mücadelenin kazanılma yolunda olunduğu, vaka artış hızının yavaşladığı, önümüzdeki 2 haftanın belirleyici olacağı belirtildi. Bakanlık ayrıca, ülkenin bazı bölgelerinin kırmızı, yeşil ve turuncu olarak işaretlendiği, aktif vaka sayısı ve yapılan test sayıları gibi bazı bilgileri içeren Covid-19 risk yoğunluğu haritasını da paylaştı.
Harita uyarınca, turuncu ve yeşil bölgelerde bazı esnetmelere gidilirken kırmızı bölgelerde tüm sanayi, tarım ve inşaat faaliyetleriyle alışveriş merkezleri hariç tüm işletmelerin faaliyetlerine izin verildi. Hindistan'da 37 bin 336 kişide Covid-19 görülürken, salgına bağlı bin 223 ölüm gerçekleşti.
BELÇİKA'DA COVİD 19 VAKA SAYISI 49 BİNİ AŞTI
Belçika'da, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1485 artarak 49 bin 517'ye ulaştı. Belçika Kriz Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 128 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 319 kişinin taburcu edildiği belirtildi. Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 60 azalarak 689 olduğu bilgisi paylaşıldı.
Covid-19 görülen kişi sayısının 1485 artarak 49 bin 517'ye ulaştığı aktarılan açıklamada, 82 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Böylece salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 7 bin 765'ye yükseldi.
Belçika'da huzurevlerinde can kayıpları alarm verirken, Brüksel Bölgesi Sağlık Bakanı Alain Maron, Fransızca yayın yapan La Libre gazetesine verdiği demeçte, "Huzurevleri için genel bir plan hazırlamadık. Bu bizim en büyük vebalimiz" açıklamasında bulundu.
ÇİN'DE SON 24 SAATTE COVİD-19 VAKASI VE CAN KAYBI YOK
Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin ana karasında son 24 saatte virüs kaynaklı vaka ve ölüm görülmedi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Covid-19 nedeniyle ülkede yeni vaka tespit edilmediği ve can kaybı olmadığı bildirildi. Açıklamada, 43 kişinin taburcu edildiği ve 557 hastanın tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Çin'de salgının başından bu yana 82 bin 875 kişide yeni tip koronavirüs tespit edilirken, virüs nedeniyle 4 bin 633 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 77 bin 684 hasta da iyileşti.