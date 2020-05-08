ABD'de Covid-19 salgını dolayısıyla et fiyatlarında büyük artış beklentisi

Demirgil, talep fazlalığı ve üretim azlığı nedeniyle et fiyatlarının geçici süreliğine yükselebileceğini ancak canlı hayvan tedarikinde bir sıkıntı olmadığı için helal markette ciddi bir fiyat artışı beklemediklerini ifade etti.

ABD’deki Tyson gibi büyük et üreticilerinin binlerce işçi çalıştırdığını ve günde 2 binden fazla kesim yaptığını hatırlatan Demirgil, virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin üretimlerini durdurma noktasına getirdiğine işaret etti.