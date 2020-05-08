ABD'de Covid-19 salgını dolayısıyla et fiyatlarında büyük artış beklentisi

Reuters - Anadolu Ajansı 08.05.2020 - 03:02
Raporda, ABD Başkanı Donald Trump’un et üretimi yapan çiftliklerin yeniden açılması yönünde aldığı kararın, bu sorunun çözümüne yardımcı olabileceğine de dikkat çekildi.
Öte yandan, Amerika’nın New Jersey eyaletinde toptan gıda şirketi Vintage Food Corporation yöneticisi Levent Demirgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, helal et üretiminin ABD’de yaşanan bu krizden yakın zamanda etkilenmesini beklemediklerini söyledi.
Pennsylvania eyaletinde bir helal kesim çiftliği işleten Demirgil, ''ABD’de helal üretim yapan işletmeler diğerlerine nazaran az işçi çalıştırdığı için covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ayarlaması daha kolay oluyor. Zaten biz helal kesim yapan bir işletme olarak hijyene de her zaman dikkat ediyorduk. Helal et üretimi ve fiyatları bu krizden etkilenmez'' dedi.
Demirgil, talep fazlalığı ve üretim azlığı nedeniyle et fiyatlarının geçici süreliğine yükselebileceğini ancak canlı hayvan tedarikinde bir sıkıntı olmadığı için helal markette ciddi bir fiyat artışı beklemediklerini ifade etti.
ABD’deki Tyson gibi büyük et üreticilerinin binlerce işçi çalıştırdığını ve günde 2 binden fazla kesim yaptığını hatırlatan Demirgil, virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin üretimlerini durdurma noktasına getirdiğine işaret etti.