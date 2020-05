ABD'de Covid-19 salgını dolayısıyla et fiyatlarında büyük artış beklentisi

Pennsylvania eyaletinde bir helal kesim çiftliği işleten Demirgil, ''ABD’de helal üretim yapan işletmeler diğerlerine nazaran az işçi çalıştırdığı için covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ayarlaması daha kolay oluyor. Zaten biz helal kesim yapan bir işletme olarak hijyene de her zaman dikkat ediyorduk. Helal et üretimi ve fiyatları bu krizden etkilenmez'' dedi.

Öte yandan, Amerika’nın New Jersey eyaletinde toptan gıda şirketi Vintage Food Corporation yöneticisi Levent Demirgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, helal et üretiminin ABD’de yaşanan bu krizden yakın zamanda etkilenmesini beklemediklerini söyledi.