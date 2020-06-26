ABD'de Covid-19 vakaları tekrar rekor rakamlara ulaştı

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Daha önce günlük vaka sayılarında en yüksek rakam 24 Nisan’da 36 bin 739’a ulaşmış, sonrasında devamlı aşağı doğru bir seyir izlemişti.

Dün Florida, Texas, Oklahoma ve Güney Carolina gibi bazı güney ve batı eyaletleri bir gün içindeki en yüksek rakamlara ulaşarak yeni vaka sayısında rekor kıran eyaletler oldu.

Ülke genelinde 20’den fazla eyalette de vaka sayısının yükseldiği açıklandı.