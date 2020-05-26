ABD’de Covid-19 ve dev eşek arılarının ardından milyonlarca ağustos böceği endişesi

Virgina Tech Üniversitesi Entomoloji Bölümi’nde araştırmacı olan Eric Day, “Aynı anda çok sayıda ağustosböceği mahallelerde ve çiftliklerde önemli bir gürültü sorunu yaratabilir. Umarım, bu olayın ne kadar seyrek ve muhteşem olduğu düşüncesi, bölge insanlarının duyduğu rahatsızlığın önüne geçebilir” ifadelerini kullandı.