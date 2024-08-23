ABD'de Demokrat Kongre, Filistin'e destek eylemlerinin gölgesinde sona erdi

"SESİNİ DUYURAMAYACAĞINA KARAR VERDİ"

Grubun kurucularından Abbas Alawieh, “Başkan Yardımcısı Harris, ne yazık ki, kendi hükümetimin beni öldüreceğinden emin olan içimdeki çocuğun, içimdeki Amerikalı çocuğun bu kurultayda sesini duyuramayacağına karar verdi” dedi.

Bir Filistinliye konuşma süresi verilene kadar eyleme devam edeceklerinin sözünü verdi.

Alawieh, önde gelen Demokrat milletvekillerinin Kongre'ye, Filistinli-Amerikalı bir konuşmacıyı dahil etmesi için "yalvardığını" ve Senatör Elizabeth Warren'ın da çarşamba günü bu yönde bir çağrı yaptığını söyledi.