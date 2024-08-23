ABD'de Demokrat Kongre, Filistin'e destek eylemlerinin gölgesinde sona erdi

ABD seçimlerinde Donald Trump ile yarışacak olan Kamala Harris, 5 Kasım öncesi Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde güç toplarken, Şikago sokakları Filistin'e destek gösterilerine sahne oldu. Eylemlerde Amerika'nın İsrail'e desteği protesto edildi, Filistin asıllı konuşmacıya süre verilmemesi tepkileri büyüttü.

ABD'de Demokrat Kongre, Filistin'e destek eylemlerinin gölgesinde sona erdi - 1

HARRIS RESMEN ADAY

Şikago'daki Demokrat Parti Ulusal Kongresi'ne, Filistin destekçilerinin eylemleri damga vurdu.

5 Kasım'da yapılacak ABD seçimlerinde Donald Trump'ın karşısına çıkacak olan Kamala Harris, Kongre'de büyük coşkuyla karşılandı.

ABD Başkan Yardımcısı Harris, dün Demokrat Parti'nin başkan adaylığını resmen kabul ederken, Gazze'deki savaşı sona erdirme ve dünyanın dört
bir yanında "tiranlıkla" mücadele etme çağrısı yaptı.

Trump'ı "diktatörlere boyun eğmekle" suçladı.

DÜNYA HABERLERİ

ABD'de Demokrat Kongre, Filistin'e destek eylemlerinin gölgesinde sona erdi - 2

KONUŞMA HAKKI VERİLMEDİ

Kongre dün sona erdi ancak eylemler devam ediyor.

Filistin destekçileri, Kongre'nin ilk gününden itibaren United Center'ın dışında Amerika'nın İsrail'e desteğini protesto ediyor.

Bağlantısızlar Ulusal Hareketi'nden Filistin yanlısı yedi delege, dün Kongre'nin Filistinli bir Amerikalıya konuşma süresi verilmesi taleplerini reddetmesi üzerine United Center önünde  oturma eylemine başladı.

ABD'de Demokrat Kongre, Filistin'e destek eylemlerinin gölgesinde sona erdi - 3

"SESİNİ DUYURAMAYACAĞINA KARAR VERDİ"

Grubun kurucularından Abbas Alawieh, “Başkan Yardımcısı Harris, ne yazık ki, kendi hükümetimin beni öldüreceğinden emin olan içimdeki çocuğun, içimdeki Amerikalı çocuğun bu kurultayda sesini duyuramayacağına karar verdi” dedi.

Bir Filistinliye konuşma süresi verilene kadar eyleme devam edeceklerinin sözünü verdi.

Alawieh, önde gelen Demokrat milletvekillerinin Kongre'ye, Filistinli-Amerikalı bir konuşmacıyı dahil etmesi için "yalvardığını" ve Senatör Elizabeth Warren'ın da çarşamba günü bu yönde bir çağrı yaptığını söyledi.

ABD'de Demokrat Kongre, Filistin'e destek eylemlerinin gölgesinde sona erdi - 4

"SOKYKIRIM SONA ERSİN DİYE BURADAYIZ"

Binlerce Filistin destekçisi, Demokratik Ulusal Kongre'nin (DNC) son günü olan dün akşam, İsrail'e yapılan Amerikan yardımlarını protesto etmek için Şikago'daki Union Park'ta toplandı.

ABD Filistin Toplum Ağı organizatörü Muhammed Sankari, “Filistin halkına yönelik soykırımın sona erdirilmesi için talepte bulunmak üzere buradayız” dedi.

Politikacılara, İsrail'e ABD yardımı göndermeyi durdurmaları ve bunun yerine istihdam yaratma, eğitim, sağlık, barınma ve çevreye yatırım yapmaları için baskı yapan bir kuruluş olan DNC'ye Yürüyüş Koalisyonu'na katıldı. 

ABD'de Demokrat Kongre, Filistin'e destek eylemlerinin gölgesinde sona erdi - 5

POLİSTEN MÜDAHALE

Yürüyüşün ardından polis göstericileri sokaktan uzaklaştırdı. 

Şikago polisi, müdahale sırasında herhangi bir yaralanma ya da tutuklamanın yaşanmadığını ve Filistin yanlısı gösterilerin son gecesine hazır olduklarını söyledi.

Eylemlerde ayrıca kürtaj ve LGBTİ+ hakları için talepler de dile getirildi.

ABD'de Demokrat Kongre, Filistin'e destek eylemlerinin gölgesinde sona erdi - 6
DAHA FAZLA GÖSTER