ABD'de Demokrat Kongre, Filistin'e destek eylemlerinin gölgesinde sona erdi
ABD seçimlerinde Donald Trump ile yarışacak olan Kamala Harris, 5 Kasım öncesi Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde güç toplarken, Şikago sokakları Filistin'e destek gösterilerine sahne oldu. Eylemlerde Amerika'nın İsrail'e desteği protesto edildi, Filistin asıllı konuşmacıya süre verilmemesi tepkileri büyüttü.
HARRIS RESMEN ADAY
Şikago'daki Demokrat Parti Ulusal Kongresi'ne, Filistin destekçilerinin eylemleri damga vurdu.
5 Kasım'da yapılacak ABD seçimlerinde Donald Trump'ın karşısına çıkacak olan Kamala Harris, Kongre'de büyük coşkuyla karşılandı.
ABD Başkan Yardımcısı Harris, dün Demokrat Parti'nin başkan adaylığını resmen kabul ederken, Gazze'deki savaşı sona erdirme ve dünyanın dört
bir yanında "tiranlıkla" mücadele etme çağrısı yaptı.
Trump'ı "diktatörlere boyun eğmekle" suçladı.