ABD'de ekonomik acil durum hazırlığı: Trump'ın gümrük vergisi planında son gelişme
ABD basının haberine göre yeni Başkan Donald Trump, ulusal ekonomik acil durum ilan etmeyi düşünüyor. Trump bu adımı, müttefiklerine ve düşmanlarına yönelik evrensel gümrük vergilerine yasal gerekçe sağlamak için hayata geçirmek istiyor. Ekonomik acil durum ugulanırsa ulusal bir acil durum sırasında başkana ithalatı yönetme yetkisi verilecek.
Seçilmiş Başkan Donald Trump, müttefiklerine ve düşmanlarına yönelik bir dizi evrensel gümrük vergisine yasal gerekçe sağlamak için ulusal ekonomik acil durum ilan etmeyi düşünüyor.
CNN International'ın haberine göre bu hamle Trump'a, ulusal bir acil durum sırasında başkana ithalatı yönetme yetkisi veren Uluslararası Ekonomik Acil Durum Yetkileri Yasası'nı kullanarak yeni bir tarife programı oluşturma imkanı verecek.