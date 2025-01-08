ABD'de ekonomik acil durum hazırlığı: Trump'ın gümrük vergisi planında son gelişme

ABD basının haberine göre yeni Başkan Donald Trump, ulusal ekonomik acil durum ilan etmeyi düşünüyor. Trump bu adımı, müttefiklerine ve düşmanlarına yönelik evrensel gümrük vergilerine yasal gerekçe sağlamak için hayata geçirmek istiyor. Ekonomik acil durum ugulanırsa ulusal bir acil durum sırasında başkana ithalatı yönetme yetkisi verilecek.

ABD'de ekonomik acil durum hazırlığı: Trump'ın gümrük vergisi planında son gelişme - 1

Seçilmiş Başkan Donald Trump, müttefiklerine ve düşmanlarına yönelik bir dizi evrensel gümrük vergisine yasal gerekçe sağlamak için ulusal ekonomik acil durum ilan etmeyi düşünüyor.

CNN International'ın haberine göre bu hamle Trump'a, ulusal bir acil durum sırasında başkana ithalatı yönetme yetkisi veren Uluslararası Ekonomik Acil Durum Yetkileri Yasası'nı kullanarak yeni bir tarife programı oluşturma imkanı verecek.

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ABD'de ekonomik acil durum hazırlığı: Trump'ın gümrük vergisi planında son gelişme - 2

"HİÇBİR ŞEY MASADA DEĞİL"

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak CNN'e yaptığı açıklamada ulusal acil durum ilan edilmesi konusunda bir tartışma yaşandığını kabul ederek “Hiçbir şey masada değil” dedi. 

Göreve 20 Ocak'ta başlayacak olan Cumhuriyetçi Trump, gümrük vergisi getirme sözü vermişti.

ABD'de ekonomik acil durum hazırlığı: Trump'ın gümrük vergisi planında son gelişme - 3

ÇİN'E YÜZDE 60'LIK VERGİ

Trump, ABD'ye yapılan küresel ithalata yüzde 10, Çin mallarına ise yüzde 60 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.

Ayrıca göreve geldiği ilk gün Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını söyledi. 

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