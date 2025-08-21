ABD'de Erin Kasırgası alarmı: Erin kasırgasının etkileneceği yerler

Kuzey Carolina Kıyıları (Cape Lookout – Duck arası, Cape Hatteras dahil)



Deniz koşulları “son derece hayati tehlike” içerecek. Dalgalar 15–25 feet arası (yaklaşık 4.5–7.6 metre), fırtına baskını ise sahilde 4 feet’e (1.2 metre) ulaşabilir. Rüzgâr hızları 40–60 mph (yaklaşık 60–95 km/s) civarında olacak.



Virginia Beach – Maryland (Ocean City)



Çarşamba akşamı ve Perşembe sabah/akşam olduğu gibi yüksek gelgit dönemlerinde orta ila şiddetli kıyı taşkınları bekleniyor. Yakın sahildeki evler ve işletmeler özellikle risk altında. 10–14 feet (3–4 metre) yüksekliğinde büyük dalgalar, akıntılar ve sahil aşınmaları bekleniyor.