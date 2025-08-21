ABD'de Erin Kasırgası alarmı: Erin kasırgasının etkileneceği yerler
ABD'de North Carolina eyaleti, kıyı şeridinde olumsuz koşullara yol açması öngörülen Erin Kasırgası'na karşı acil durum ilan etti. Bir süredir ABD'nin Atlantik Okyanusu kıyısı boyunca kuzey yönünde ilerleyen Erin Kasırgası'nın özellikle sahil bölgelerinde etkili olacağı bildirildi.
ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde yaklaşan Erin Kasırgası nedeniyle Hatteras Adası sakinlerine yönelik zorunlu tahliye emri ve şiddetli sel uyarısı verildiği bildirildi.
