ABD'de et yiyen bakteri alarmı: Vaka sayıları katlanarak artıyor

GEÇEN YILA GÖRE VAKALAR İKİYE KATLANDI

Son resmi eyalet verilerine göre, Ian Kasırgası’nın ardından meydana gelen sellerden en çok etkilenen ilçe olan Lee County bu yıl Vibrio vulnificus bakterisi ile enfekte olan 29 onaylanmış vaka ve 4 ölüm gördü. 2021'de ilçede sadece 5 vaka ve 1 ölüm kaydedildi. 2020’de ise Lee County'de hiç et yiyen bakteri vakası görülmedi. Eyalet çapında Vibrio vulnificus vakalarının sayısı 2021'de 34 ve 2020'de 36'dan 2022'de 65'e yükseldi.