ABD’de et yiyen parazit alarmı: Küresel ısınma nedeniyle ölümcül hastalıktan 27 milyon kişi etkilenecek

Bilim insanları, küresel ısınma nedeniyle, gelecekte Covid-19 benzeri hayvan kökenli hastalıklarda artış yaşandığı konusunda uyarıyor. Güney Amerika’da yaygın olarak görülen Leishmania adlı et yiyen bir parazitin, küresel ısınma nedeniyle ABD'de görülmeye başladığını açıkladı. Son derece tehlikeli olan parazitin Teksas ve Okohama eyaletlerinde görüldüğü ve Florida’ya doğru yol aldığı belirtildi. Leishmaniai konak olarak yakarca olarak da bilinen kum sineklerini kullanıyor. Enfekte olan sinekler ise insanları ısırdığında deride yaralaraş organ hasarına, hatta ölüme neden olabilen hastalıklara yol açıyor. Araştırmacılar, ayrıca 2080 yılına kadar yaklaşık 27 milyon Kuzey Amerikalı'nın et yiyen parazite maruz kalabileceğini söyledi.

ntv.com.tr 22.06.2021 - 11:05

ABD’de et yiyen parazit alarmı: Küresel ısınma nedeniyle ölümcül hastalıktan 27 milyon kişi etkilenecek - 1

KÜRESEL ISINMA İLE ZOONATİK HASTALIKLAR ARASINDA DOĞRUDAN BİR BAĞLANTI VAR

Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nde ekoloji profesörü olan Víctor Sánchez-Cordero, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İklim değişikliğinin zoonotik hayvan kökenli  hastalıkların ortaya çıkmasıyla güçlü bir bağlantısı varç Yakında ABD'de insan leishmaniasis vakalarının ortaya çıkma olasılığı var” diye konuştu.

ABD’de et yiyen parazit alarmı: Küresel ısınma nedeniyle ölümcül hastalıktan 27 milyon kişi etkilenecek - 2

FARKLI TÜRLERİ TÜRKİYE'DE DE GÖRÜLDÜ

Leishmaniasis, tropik, subtropik ve güney Avrupa'nın bazı bölgelerinde görülen bir hastalığa deniliyor. Temelde 2 tip hastalıktan sorumlu olan parazit, daha önce Türkiye’de tespit edildi.  

ABD’de et yiyen parazit alarmı: Küresel ısınma nedeniyle ölümcül hastalıktan 27 milyon kişi etkilenecek - 3

Türkiye'de parazitin  Leismania donovani donovani ve Leismania donovani infantum türleri iç organlarda zarar neden olduğu için özellikle tehlikeli olarak kabul ediliyor. Ege, Akdeniz ve Trakya'da bulunan hastalık hayvanları ve insanları etkiliyor. 

ABD’de et yiyen parazit alarmı: Küresel ısınma nedeniyle ölümcül hastalıktan 27 milyon kişi etkilenecek - 4

ŞARK ÇIBANI HAKKINDA

Genellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da ortaya çıkan ve Şark Çıbanı diye bilinen hastalığı da Leismania paraziti neden oluyor. Şark çıbanı öldürücü bir hastalık değil ancak,  tedavi edilmediği zaman ömür boyu kalıcı yara izlerine neden olabiliyor. 

ABD’de et yiyen parazit alarmı: Küresel ısınma nedeniyle ölümcül hastalıktan 27 milyon kişi etkilenecek - 5

GÜNEY AMERİKA'DA GÖRÜLEN TÜRLER ÖLÜMCÜL

Ancak, Güney Amerika’da görülen Amerikan Leishmania türleri  (L. donovani chagas, L. braziliense, vb.) ölümcül olarak kabul ediliyor. . Bu bölgelere ziyaret edecek insanların mutlaka koruyucu tedavileri yaptırmaları ve sineklere dikkat etmeleri gerekiyor. 

ABD’de et yiyen parazit alarmı: Küresel ısınma nedeniyle ölümcül hastalıktan 27 milyon kişi etkilenecek - 6

Araştırmacılar, ABD'ye giren bu parazitlerin birkaç on yıl içinde ülkeyi etkisi altına almasından endişeleniyor. 

ABD’de et yiyen parazit alarmı: Küresel ısınma nedeniyle ölümcül hastalıktan 27 milyon kişi etkilenecek - 7
Bununla birlikte parazit, Leishmania’nın ABD'ye yolculuk ettiği 2010'dan beri araştırmacıların radarlarında bulunuyor.

ABD’de et yiyen parazit alarmı: Küresel ısınma nedeniyle ölümcül hastalıktan 27 milyon kişi etkilenecek - 8
National Library of Medicine dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, dünya genelindeki İklim değişikliği zararlı türlerin giderek daha fazla artmasına neden oluyor.
ABD’de et yiyen parazit alarmı: Küresel ısınma nedeniyle ölümcül hastalıktan 27 milyon kişi etkilenecek - 9

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