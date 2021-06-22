ABD’de et yiyen parazit alarmı: Küresel ısınma nedeniyle ölümcül hastalıktan 27 milyon kişi etkilenecek

ntv.com.tr 22.06.2021 - 11:05
Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nde ekoloji profesörü olan Víctor Sánchez-Cordero, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İklim değişikliğinin zoonotik hayvan kökenli hastalıkların ortaya çıkmasıyla güçlü bir bağlantısı varç Yakında ABD'de insan leishmaniasis vakalarının ortaya çıkma olasılığı var” diye konuştu.
Leishmaniasis, tropik, subtropik ve güney Avrupa'nın bazı bölgelerinde görülen bir hastalığa deniliyor. Temelde 2 tip hastalıktan sorumlu olan parazit, daha önce Türkiye’de tespit edildi.
Türkiye'de parazitin Leismania donovani donovani ve Leismania donovani infantum türleri iç organlarda zarar neden olduğu için özellikle tehlikeli olarak kabul ediliyor. Ege, Akdeniz ve Trakya'da bulunan hastalık hayvanları ve insanları etkiliyor.
Genellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da ortaya çıkan ve Şark Çıbanı diye bilinen hastalığı da Leismania paraziti neden oluyor. Şark çıbanı öldürücü bir hastalık değil ancak, tedavi edilmediği zaman ömür boyu kalıcı yara izlerine neden olabiliyor.
Ancak, Güney Amerika’da görülen Amerikan Leishmania türleri (L. donovani chagas, L. braziliense, vb.) ölümcül olarak kabul ediliyor. . Bu bölgelere ziyaret edecek insanların mutlaka koruyucu tedavileri yaptırmaları ve sineklere dikkat etmeleri gerekiyor.
Araştırmacılar, ABD'ye giren bu parazitlerin birkaç on yıl içinde ülkeyi etkisi altına almasından endişeleniyor.