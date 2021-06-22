ABD’de et yiyen parazit alarmı: Küresel ısınma nedeniyle ölümcül hastalıktan 27 milyon kişi etkilenecek

ŞARK ÇIBANI HAKKINDA

Genellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da ortaya çıkan ve Şark Çıbanı diye bilinen hastalığı da Leismania paraziti neden oluyor. Şark çıbanı öldürücü bir hastalık değil ancak, tedavi edilmediği zaman ömür boyu kalıcı yara izlerine neden olabiliyor.