ABD'de Filistin'e destek yürüyüşü

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik baskın, gözaltı ve saldırıları sürüyor.

Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı İsrailli yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 392'ye yükseldi.

En az 6 bin 985 Filistinli de gözaltına alındı.