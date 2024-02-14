ABD'de Filistin'e destek yürüyüşü
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Francisco kentinde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. San Francisco Federal Binası etrafında toplanan yüzlerce protestocu, düzenledikleri gösteriyle İsrail saldırıları altındaki Filistin halkına desteğini gösterdi.
Dünyanın dört bir yanında Filistin’e destek eylemleri devam ediyor.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Francisco kentinde, İsrail'in Gazze ve Refah'a yönelik saldırılarını protesto etmek için dün yürüyüş düzenlendi.