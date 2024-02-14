ABD'de Filistin'e destek yürüyüşü

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Francisco kentinde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. San Francisco Federal Binası etrafında toplanan yüzlerce protestocu, düzenledikleri gösteriyle İsrail saldırıları altındaki Filistin halkına desteğini gösterdi.

ABD'de Filistin'e destek yürüyüşü - 1

Dünyanın dört bir yanında Filistin’e destek eylemleri devam ediyor.

ABD'nin  Kaliforniya eyaletinin San Francisco kentinde, İsrail'in Gazze ve Refah'a yönelik saldırılarını protesto etmek için dün yürüyüş düzenlendi.

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ABD'de Filistin'e destek yürüyüşü - 2

Filistinle dayanışma sloganları atan protestocular, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının sona ermesi çağrısı yaptı.

ABD'de Filistin'e destek yürüyüşü - 3

Ellerinde "Özgür Filistin"  pankartları taşıyan göstericiler, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline son verilmesini istedi.

ABD'de Filistin'e destek yürüyüşü - 4

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim 2023'ten bu yana devam ediyor.

130 gündür süren bombardımanlarda, 28 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

ABD'de Filistin'e destek yürüyüşü - 5

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik baskın, gözaltı ve saldırıları sürüyor.

Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı İsrailli yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 392'ye yükseldi.

En az 6 bin 985 Filistinli de gözaltına alındı.

ABD'de Filistin'e destek yürüyüşü - 6

Gazze'nin güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah kentine yönelik, 11 Şubat'ta başlayan İsrail saldırısında ise 67 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'deki bombardımandan kaçan yaklaşık 1,5 milyon Filistinli, Refah'a sığınmıştı.

ABD'de Filistin'e destek yürüyüşü - 7

Tel Aviv hükümeti, saldırıların süreceğine yönelik açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Mısır'ın başkenti Kahire'de devam eden ateşkes görüşmelerinde ise henüz bir sonuca varılamadı. 

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