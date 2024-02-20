ABD'de Filistin'e destek yürüyüşü: Otoyolu kapattılar

ABD'nin California eyaletine bağlı San Francisco kentinde binlerce insan İsrail'in Gazze ve Refah kentine düzenlediği saldırıları protesto etmek için toplandı. Ellerinde pankartlar ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, 101 Güney Otoyolu'nu kapatarak yürüyüş düzenledi.

ABD'de Filistin'e destek yürüyüşü: Otoyolu kapattılar - 1

ABD'nin California eyaletine bağlı San Francisco kentinde binlerce insan İsrail'in Gazze ve Refah kentine düzenlediği saldırıları protesto etmek üzere belediye binası önünde toplandı.

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ABD'de Filistin'e destek yürüyüşü: Otoyolu kapattılar - 2

Ellerinde pankartlar ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler yürüyüş düzenledi.

ABD'de Filistin'e destek yürüyüşü: Otoyolu kapattılar - 3
ABD'de Filistin'e destek yürüyüşü: Otoyolu kapattılar - 4
ABD'de Filistin'e destek yürüyüşü: Otoyolu kapattılar - 5
ABD'de Filistin'e destek yürüyüşü: Otoyolu kapattılar - 6
ABD'de Filistin'e destek yürüyüşü: Otoyolu kapattılar - 7
ABD'de Filistin'e destek yürüyüşü: Otoyolu kapattılar - 8
ABD'de Filistin'e destek yürüyüşü: Otoyolu kapattılar - 9
ABD'de Filistin'e destek yürüyüşü: Otoyolu kapattılar - 10
ABD'de Filistin'e destek yürüyüşü: Otoyolu kapattılar - 11
ABD'de Filistin'e destek yürüyüşü: Otoyolu kapattılar - 12
ABD'de Filistin'e destek yürüyüşü: Otoyolu kapattılar - 13
ABD'de Filistin'e destek yürüyüşü: Otoyolu kapattılar - 14
ABD'de Filistin'e destek yürüyüşü: Otoyolu kapattılar - 15
ABD'de Filistin'e destek yürüyüşü: Otoyolu kapattılar - 16
ABD'de Filistin'e destek yürüyüşü: Otoyolu kapattılar - 17
ABD'de Filistin'e destek yürüyüşü: Otoyolu kapattılar - 18
ABD'de Filistin'e destek yürüyüşü: Otoyolu kapattılar - 19
ABD'de Filistin'e destek yürüyüşü: Otoyolu kapattılar - 20
ABD'de Filistin'e destek yürüyüşü: Otoyolu kapattılar - 21
ABD'de Filistin'e destek yürüyüşü: Otoyolu kapattılar - 22
ABD'de Filistin'e destek yürüyüşü: Otoyolu kapattılar - 23
ABD'de Filistin'e destek yürüyüşü: Otoyolu kapattılar - 24
ABD'de Filistin'e destek yürüyüşü: Otoyolu kapattılar - 25
ABD'de Filistin'e destek yürüyüşü: Otoyolu kapattılar - 26
ABD'de Filistin'e destek yürüyüşü: Otoyolu kapattılar - 27
ABD'de Filistin'e destek yürüyüşü: Otoyolu kapattılar - 28
ABD'de Filistin'e destek yürüyüşü: Otoyolu kapattılar - 29
ABD'de Filistin'e destek yürüyüşü: Otoyolu kapattılar - 30
ABD'de Filistin'e destek yürüyüşü: Otoyolu kapattılar - 31
ABD'de Filistin'e destek yürüyüşü: Otoyolu kapattılar - 32
ABD'de Filistin'e destek yürüyüşü: Otoyolu kapattılar - 33
ABD'de Filistin'e destek yürüyüşü: Otoyolu kapattılar - 34
ABD'de Filistin'e destek yürüyüşü: Otoyolu kapattılar - 35
ABD'de Filistin'e destek yürüyüşü: Otoyolu kapattılar - 36
ABD'de Filistin'e destek yürüyüşü: Otoyolu kapattılar - 37
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