ABD'de Filistin'e destek yürüyüşü: Otoyolu kapattılar
ABD'nin California eyaletine bağlı San Francisco kentinde binlerce insan İsrail'in Gazze ve Refah kentine düzenlediği saldırıları protesto etmek için toplandı. Ellerinde pankartlar ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, 101 Güney Otoyolu'nu kapatarak yürüyüş düzenledi.
ABD'nin California eyaletine bağlı San Francisco kentinde binlerce insan İsrail'in Gazze ve Refah kentine düzenlediği saldırıları protesto etmek üzere belediye binası önünde toplandı.