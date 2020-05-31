ABD'de gösteriler altıncı gününde: Başkent Washington DC'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Reuters - Anadolu Ajansı 31.05.2020 - 22:54 | Son Güncelleme : 01.06.2020 - 03:55
ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesi üzerine ülkedeki birçok şehirde protesto gösterileri altıncı günde de devam ediyor.
Protestolarda yaşanan olaylar nedeniyle son olarak başkent Washington DC'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Sokağa çıkma yasağı ilan edilen şehirlerin sayısı 30'u, gözaltına alınanların sayısı bin 700'ü aştı.
Yerel saatle pazar 23.00'ten, pazartesi 06.00'ya kadar kent genelinde sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyuran Belediye Başkanı Muriel Bowser ayrıca Ulusal Muhafızları da görevlendirdiğini bildirdi.
Barışçıl protestoların, dışarıdan katılan bir grup tarafından şiddet ve yağmalama ile provoke edilmeye çalışıldığını savunan Belediye Başkanı, dün gece bütün tahriklere rağmen polisin kendisini frenleyerek olayların büyümesini engellediğini öne sürdü.
De Blasio, sosyal medyada büyük tepki çeken, göstericilerin üzerine NYPD polis aracının sürüldüğü olayla ilgili de "Bundan hiç hoşlanmadım, buna benzer bir olayı bir daha asla görmek istemem. Bu konuyu inceliyoruz" diye konuştu.
New York'un değişik bölgelerinde, dün gece sokaklara inen binlerce protestocu da trafiği engellemiş, polisle aralarında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.
Gösteriler sırasında bir polis aracının göstericilerin üzerine sürüldüğü görüntüler sosyal medyada eleştirilere neden olmuştu.
New York'ta dün geceki protestolarda da 345 gösterici tutuklandı, 33 polis yaralandı.