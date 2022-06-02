ABD'de hastanede silahlı saldırıda yeni ayrıntılar

AĞRILARI NEDENİYLE DOKTORLARI SUÇLAMIŞ

Tulsa Polis Şefi Wendell Franklin ABD basınına yaptığı açıklamada Louis'in, 19 Mayıs'ta St. Francis Hastanesinde sırtından ameliyat olduğunu ve olay günü hastaneye, birkaç defa ameliyat ağrıları nedeniyle suçladığı doktorları Preston Phillips ve Stephanie Husen'i öldürmek için gittiğinin anlaşıldığını söyledi.