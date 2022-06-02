ABD'de hastanede silahlı saldırıda yeni ayrıntılar

ABD'deki hastane saldırısının zanlısının katlettiği 4 kişiden 2'si kendi doktoru çıktı.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 02.06.2022 - 22:04 | Son Güncelleme : 02.06.2022 - 22:13

ABD'de hastanede silahlı saldırıda yeni ayrıntılar - 1

ABD'nin Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde 4 kişiyi katleden saldırgan Michael Louis'in hastaneye doktorlarını öldürmek için gittiği ortaya çıktı.

ABD'de hastanede silahlı saldırıda yeni ayrıntılar - 2

ABD’nin Oklahoma eyaletinin Tulsa şehrinde bir hastanede meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de hastanede silahlı saldırıda yeni ayrıntılar - 3

AĞRILARI NEDENİYLE DOKTORLARI SUÇLAMIŞ

Tulsa Polis Şefi Wendell Franklin ABD basınına yaptığı açıklamada Louis'in, 19 Mayıs'ta St. Francis Hastanesinde sırtından ameliyat olduğunu ve olay günü hastaneye, birkaç defa ameliyat ağrıları nedeniyle suçladığı doktorları Preston Phillips ve Stephanie Husen'i öldürmek için gittiğinin anlaşıldığını söyledi.

ABD'de hastanede silahlı saldırıda yeni ayrıntılar - 4

ÜZERİNDEN CİNAYET PLANI NOTU ÇIKTI

Franklin, siyahi saldırganın üzerinde doktorunu nasıl öldüreceğine dair yaptığı planın bulunduğunu ve olay günü iki doktor dahil önüne gelen herkesi vurduğunu belirtti.

ABD'de hastanede silahlı saldırıda yeni ayrıntılar - 5

2 SAAT ÖNCE SİLAH SATIN ALMIŞ

Louis'in ayrıca olay günü hastaneye gitmeden yaklaşık 2 saat önce bir silah mağazasından AR-15 tarzı yarı otomatik silah aldığı ve daha önce sahip olduğu tabancasıyla saldırıyı gerçekleştirdiği, hastanede bu iki silaha ait toplam 37 mermi kovanı bulunduğu aktarıldı.

ABD'de hastanede silahlı saldırıda yeni ayrıntılar - 6

Olayda iki doktorun dışında resepsiyonist Amanda Green ve tedavi olan William Love'ın da hayatını kaybettiği bildirilirken hastane yönetimi ölenlerin ailelerine gereken yardımı yapacaklarını, bunun için bir kampanya başlattıklarını duyurdu.

ABD'de hastanede silahlı saldırıda yeni ayrıntılar - 7

YIL İÇİNDE 233 KİTLESEL SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

KAr amacı gütmeyen silah karşıtı grup Gun Violence Archive'a (GVA) göre, ABD'de geçen hafta Texas'ın Uvalde kasabasında 19'u çocuk 21 kişinin öldüğü okul saldırısından bu yana ülkede 20 kitlesel saldırı daha gerçekleşti. Yıl içinde kitlesel silahlı saldırısı ise 233'e ulaştı.

ABD'de hastanede silahlı saldırıda yeni ayrıntılar - 8

Tulsa Polis Departmanının sosyal medya hesabından dün akşam yapılan paylaşımda, St. Francis Hastane Kampüsü'ne elinde tüfekle giren kişinin binadaki insanlara ateş açtığı, 4 kişiyi öldürdükten sonra kendi silahıyla intihar ettiği bildirilmişti.

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