ABD'de hayvanlar Covid-19'a karşı aşılanmaya başlandı

Dünya genelinde 5 milyon 320 bini aşkın kişinin ölümüne neden olan Covid-19 pandemisi hayvanları da tehdit ediyor. Bu kapsamda, ABD'de hayvanlar için özel olarak geliştirilen bir corona virüs aşısının ilk dozları ülkedeki hayvanat bahçelerinde kullanılmaya başlandı. Aşıya, nesli tükenmekte olan hayvanların korunması amacıyla acil kullanım izni verildi.

Haberler - ntv.com.tr - AP 13.12.2021 - 17:25

ABD'de hayvanlar Covid-19'a karşı aşılanmaya başlandı - 1

75 HAYVANA İLK DOZ AŞI UYGULANDI

ABD'nin Arizona eyaletinde yer alan Phoenix Hayvanat Bahçesi'ndeki veterinerler, corona virüsün, ziyaretçilerle yakın temas halinde olan hayvanlara yayılmasını önlemek için özel bir corona virüs aşısının ilk dozunu 75 hayvana uyguladı. 

ABD'de hayvanlar Covid-19'a karşı aşılanmaya başlandı - 2

Sumatra kaplanları, jaguarlar ve Afrika aslanları gibi büyük kediler, borneo orangutanları ve küçük imparator demirhindileri gibi primatlar ile Mısır meyve yarasaları, armadillolar ve iki parmaklı tembel hayvanlar, ilk doz aşıları yapılan 75 hayvan arasında yer alıyor.

ABD'de hayvanlar Covid-19'a karşı aşılanmaya başlandı - 3

İNSANLARA UYGULANAN COVİD-19 AŞILARINDAN FARKLI

Bununla birlikte uzmanlar, hayvanlara verilen aşının, başak proteinlerinin antijenlerini hedef alan insanlara verilen Covid-19 aşısından farklı olduğunu söyledi. Yetkililer, çoğu hayvanın aşı yaptırırken rahat olduğunu, ancak büyük kedilerin dart kullanılarak uzaktan aşılandığını bildirdi.

ABD'de hayvanlar Covid-19'a karşı aşılanmaya başlandı - 4

Hayvanat bahçesinin hayvan sağlığından sorumlu kıdemli başkan yardımcısı  Gary West Phoenix,  aşının, dozları bağışlayan New Jersey merkezli küresel bir hayvan sağlığı şirketi olan Zoetis tarafından hayvanlar için özel olarak geliştirildiğini söyledi. 

ABD'de hayvanlar Covid-19'a karşı aşılanmaya başlandı - 5

ACİL KULLANIM ONAYI VERİLDİ

Aşı, nesli tükenmekte olan türleri korumak için acil kullanım izni aldı.

ABD'de hayvanlar Covid-19'a karşı aşılanmaya başlandı - 6

HAYVANAT BAHÇELERİNDEKİ COVİD-19 SALGINI

Öte yandan, St. Louis Hayvanat Bahçesi ve Denver Hayvanat Bahçesi de dahil olmak üzere ABD çapındaki hayvanat bahçeleri, yakın zamanda Covid-19 salgınları ile boğuştu ve hayvanat bahçeleri şimdi hayvanlarını aşılamak için harekete geçiyor.

ABD'de hayvanlar Covid-19'a karşı aşılanmaya başlandı - 7

Mart ayında San Diego Hayvanat Bahçesi'ndeki dokuz büyük maymun, Covid-19 aşısı olan ilk insan olmayan canlılar oldu.

ABD'de hayvanlar Covid-19'a karşı aşılanmaya başlandı - 8

California hayvanat bahçesindeki dört orangutan ve beş bonoboya ise  geçen ay hayvanlar için özel olarak geliştirilen deneysel bir corona virüs aşısı uygulandı. 

ABD'de hayvanlar Covid-19'a karşı aşılanmaya başlandı - 9

Adı Karen olan bu orangutanlardan biri, 1994 yılında dünyada açık kalp ameliyatı geçiren ilk hayvan olmuştu.

ABD'de hayvanlar Covid-19'a karşı aşılanmaya başlandı - 10
ABD'de hayvanlar Covid-19'a karşı aşılanmaya başlandı - 11
ABD'de hayvanlar Covid-19'a karşı aşılanmaya başlandı - 12
ABD'de hayvanlar Covid-19'a karşı aşılanmaya başlandı - 13

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