ABD'de hayvanlar Covid-19'a karşı aşılanmaya başlandı

Haberler - ntv.com.tr - AP 13.12.2021 - 17:25
ABD'nin Arizona eyaletinde yer alan Phoenix Hayvanat Bahçesi'ndeki veterinerler, corona virüsün, ziyaretçilerle yakın temas halinde olan hayvanlara yayılmasını önlemek için özel bir corona virüs aşısının ilk dozunu 75 hayvana uyguladı.
Sumatra kaplanları, jaguarlar ve Afrika aslanları gibi büyük kediler, borneo orangutanları ve küçük imparator demirhindileri gibi primatlar ile Mısır meyve yarasaları, armadillolar ve iki parmaklı tembel hayvanlar, ilk doz aşıları yapılan 75 hayvan arasında yer alıyor.
Bununla birlikte uzmanlar, hayvanlara verilen aşının, başak proteinlerinin antijenlerini hedef alan insanlara verilen Covid-19 aşısından farklı olduğunu söyledi. Yetkililer, çoğu hayvanın aşı yaptırırken rahat olduğunu, ancak büyük kedilerin dart kullanılarak uzaktan aşılandığını bildirdi.
Hayvanat bahçesinin hayvan sağlığından sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Gary West Phoenix, aşının, dozları bağışlayan New Jersey merkezli küresel bir hayvan sağlığı şirketi olan Zoetis tarafından hayvanlar için özel olarak geliştirildiğini söyledi.
Aşı, nesli tükenmekte olan türleri korumak için acil kullanım izni aldı.
Öte yandan, St. Louis Hayvanat Bahçesi ve Denver Hayvanat Bahçesi de dahil olmak üzere ABD çapındaki hayvanat bahçeleri, yakın zamanda Covid-19 salgınları ile boğuştu ve hayvanat bahçeleri şimdi hayvanlarını aşılamak için harekete geçiyor.
Mart ayında San Diego Hayvanat Bahçesi'ndeki dokuz büyük maymun, Covid-19 aşısı olan ilk insan olmayan canlılar oldu.
California hayvanat bahçesindeki dört orangutan ve beş bonoboya ise geçen ay hayvanlar için özel olarak geliştirilen deneysel bir corona virüs aşısı uygulandı.
Adı Karen olan bu orangutanlardan biri, 1994 yılında dünyada açık kalp ameliyatı geçiren ilk hayvan olmuştu.