ABD'de hayvanlar Covid-19'a karşı aşılanmaya başlandı

Sumatra kaplanları, jaguarlar ve Afrika aslanları gibi büyük kediler, borneo orangutanları ve küçük imparator demirhindileri gibi primatlar ile Mısır meyve yarasaları, armadillolar ve iki parmaklı tembel hayvanlar, ilk doz aşıları yapılan 75 hayvan arasında yer alıyor.