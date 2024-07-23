ABD’de hedefteki isim: Gizli Servis Başkanı Cheatle, Trump'a suikast girişimi nedeniyle istifa etti
ABD Başkan adayı Donald Trump’a yönelik suikast girişiminin yankıları sürüyor. Trump’ı korumakla görevli Gizli Servis’in direktörü Kimberly Cheatle, Temsilciler Meclisi’nde ifade verdi. Sorumluluğu üzerine alıp, “On yıllardır yaşanan en önemli operasyonel başarısızlık” itirafında bulunan Cheatle ilk başta direndiği istifa çağrılarına daha sonra boyun eğdi. Biden, Cheatle'ın yerine kısa süre içerinde yeni bir isim atacayacağını söyledi. İstifanın ardından rump, "Bana hiçbir zaman uygun koruma sağlamadı, bu yüzden demokrasi için kurşun yemek zorunda kaldım." dedi.
“On yıllardır yaşanan en önemli operasyonel başarısızlık.”Bu sözlerin sahibi Amerikan Gizli Servis Başkanı Kimberly Cheatle.