ABD’de hedefteki isim: Gizli Servis Başkanı Cheatle, Trump'a suikast girişimi nedeniyle istifa etti

ABD Başkan adayı Donald Trump’a yönelik suikast girişiminin yankıları sürüyor. Trump’ı korumakla görevli Gizli Servis’in direktörü Kimberly Cheatle, Temsilciler Meclisi’nde ifade verdi. Sorumluluğu üzerine alıp, “On yıllardır yaşanan en önemli operasyonel başarısızlık” itirafında bulunan Cheatle ilk başta direndiği istifa çağrılarına daha sonra boyun eğdi. Biden, Cheatle'ın yerine kısa süre içerinde yeni bir isim atacayacağını söyledi. İstifanın ardından rump, "Bana hiçbir zaman uygun koruma sağlamadı, bu yüzden demokrasi için kurşun yemek zorunda kaldım." dedi.

ABD’de hedefteki isim: Gizli Servis Başkanı Cheatle, Trump'a suikast girişimi nedeniyle istifa etti - 1

“On yıllardır yaşanan en önemli operasyonel başarısızlık.”

Bu sözlerin sahibi Amerikan Gizli Servis Başkanı Kimberly Cheatle.

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ABD’de hedefteki isim: Gizli Servis Başkanı Cheatle, Trump'a suikast girişimi nedeniyle istifa etti - 2

Cheatle, Amerikan Kongresi’nin Temsilciler Meclisi Gözetim Komisyonu oturuma katıldı.

Eski Başkan Donald Trump’a Pensilvanya eyaletinin Butler kentinde düzenlenen suikast girişimine ilişkin ifade verdi.

Gizli Servis Başkanı, başarısız olduklarını kabul etti. Sorumluluğu da üzerine aldı.

ABD’de hedefteki isim: Gizli Servis Başkanı Cheatle, Trump'a suikast girişimi nedeniyle istifa etti - 3

Cheatle, Trump’ı korumak için yeterli kaynak ayrılmadığına yönelik iddialara da yanıt verdi.

Suikast girişiminden bir süre önce güvenliğin artırıldığını savundu. “Güvenlik seviyesi tehditler geliştikçe isikrarlı bir şekilde artıyor” dedi.

ABD’de hedefteki isim: Gizli Servis Başkanı Cheatle, Trump'a suikast girişimi nedeniyle istifa etti - 4

Cheatle, Trump’ın Pensilvanya mitinginden önce ek güvenlik talebini de karşıladıklarını iddia etti.

Ancak güvenlik planı üzerine gelen soruları ise yanıtsız bıraktı.

Bu konuda Gizli Servis’in kendi içinde soruşturma yürüttüğünü aktardı.

ABD’de hedefteki isim: Gizli Servis Başkanı Cheatle, Trump'a suikast girişimi nedeniyle istifa etti - 5

Oturumda hem Demokrat Parti’den hem de Cumhuriyetçi Parti’den birbiri ardına istifa çağrısı geldi.

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Gözetim Komisyonu Başkanı James Comer, sert konuştu.

“Gizli Servis artık beceriksizlik timsali haline geldi” ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti Temsilci Ro Khanna da “Bir başkan adayına suikast girişimi olduğunda Gizli Servis teşkilatının başında kalamazsınız" dedi.

ABD’de hedefteki isim: Gizli Servis Başkanı Cheatle, Trump'a suikast girişimi nedeniyle istifa etti - 6

Cheatle ilk önce istifa çağrılarına direndi, “Bu dönemde Gizli Servisi yönetmek adına en iyi isim benim” açıklamasını yaptı.

13 Temmuz'da Cumhruiyetçilerin Başkan Adayı Donald Trump, Pensilvanya’da suikast girişimine uğramış; kulağından yaralanmıştı.

MSNBC'nin bildirdiğine göre ise Cheatle saldırıdan bir gün sonra, bugün istifa etti. 

ABD Başkanı Biden, görevi bırakan Cheatle'ın yerine kısa süre içinde yeni bir isim atayacağını açıkladı.

ABD’de hedefteki isim: Gizli Servis Başkanı Cheatle, Trump'a suikast girişimi nedeniyle istifa etti - 7

TRUMP:  BANA HİÇBİR ZAMAN UYGUN KORUMA SAĞLAMADI

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, istifa eden ABD Gizli Servisi Direktörü Kimberly Cheatle hakkında açıklamalarda bulundu.

Trump, "Bana hiçbir zaman uygun koruma sağlamadı, bu yüzden demokrasi için kurşun yemek zorunda kaldım. Gizli Servis tarafından daha fazla kaynak ve koruma için birçok talepte bulunuldu. Her zaman geri çevrildi ya da yanıt verilmedi. Tarihteki en büyük kitleye sahibim ve onlara buna göre davranılmalı” dedi.

Trump, ayrıca ABD Başkanı Joe Biden yönetimini hedef alarak, "Biden/Harris yönetimi beni gerektiği gibi korumadı ve demokrasi için kurşun yemek zorunda kaldım. Bunu yapmak benim için büyük bir onurdu” dedi.

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