ABD’de hedefteki isim: Hem Demokratlar hem Cumhuriyetçiler istifasını istedi, çağrılara direndi

Cheatle, Amerikan Kongresi’nin Temsilciler Meclisi Gözetim Komisyonu oturuma katıldı.

Eski Başkan Donald Trump’a Pensilvanya eyaletinin Butler kentinde düzenlenen suikast girişimine ilişkin ifade verdi.

Gizli Servis Başkanı, başarısız olduklarını kabul etti. Sorumluluğu da üzerine aldı.