ABD’de hedefteki isim: Hem Demokratlar hem Cumhuriyetçiler istifasını istedi, çağrılara direndi

ABD Başkan adayı Donald Trump’a yönelik suikast girişiminin yankıları sürüyor. Trump’ı korumakla görevli Gizli Servis’in direktörü Kimberly Cheatle, Temsilciler Meclisi’nde ifade verdi. Sorumluluğu üzerine alıp, “On yıllardır yaşanan en önemli operasyonel başarıszlık.” itirafında bulunan Cheatle, istifa çağrılarını ise karşılıksız bıraktı.

ABD’de hedefteki isim: Hem Demokratlar hem Cumhuriyetçiler istifasını istedi, çağrılara direndi - 1

“On yıllardır yaşanan en önemli operasyonel başarısızlık.”

Bu sözlerin sahibi Amerikan Gizli Servis Başkanı Kimberly Cheatle.

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ABD’de hedefteki isim: Hem Demokratlar hem Cumhuriyetçiler istifasını istedi, çağrılara direndi - 2

Cheatle, Amerikan Kongresi’nin Temsilciler Meclisi Gözetim Komisyonu oturuma katıldı.

Eski Başkan Donald Trump’a Pensilvanya eyaletinin Butler kentinde düzenlenen suikast girişimine ilişkin ifade verdi.

Gizli Servis Başkanı, başarısız olduklarını kabul etti. Sorumluluğu da üzerine aldı.

ABD’de hedefteki isim: Hem Demokratlar hem Cumhuriyetçiler istifasını istedi, çağrılara direndi - 3

Cheatle, Trump’ı korumak için yeterli kaynak ayrılmadığına yönelik iddialara da yanıt verdi.

Suikast girişiminden bir süre önce güvenliğin artırıldığını savundu. “Güvenlik seviyesi tehditler geliştikçe isikrarlı bir şekilde artıyor.” dedi.

ABD’de hedefteki isim: Hem Demokratlar hem Cumhuriyetçiler istifasını istedi, çağrılara direndi - 4

Cheatle, Trump’ın Pensilvanya mitinginden önce ek güvenlik talebini de karşıladıklarını iddia etti.

Ancak güvenlik planı üzerine gelen soruları ise yanıtsız bıraktı.

Bu konuda Gizli Servis’in kendi içinde soruşturma yürüttüğünü aktardı.

ABD’de hedefteki isim: Hem Demokratlar hem Cumhuriyetçiler istifasını istedi, çağrılara direndi - 5

Oturumda hem Demokrat Parti’den hem de Cumhuriyetçi Parti’den birbiri ardına istifa çağrısı geldi.

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Gözetim Komisyonu Başkanı James Comer, sert konuştu.

“Gizli Servis artık beceriksizlik timsali haline geldi.” ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti Temsilci Ro Khanna da “Bir başkan adayına suikast girişimi olduğunda Gizli Servis teşkilatının başında kalamazsınız.” dedi.

ABD’de hedefteki isim: Hem Demokratlar hem Cumhuriyetçiler istifasını istedi, çağrılara direndi - 6

Cheatle istifa çağrılarına direndi, “Bu dönemde Gizli Servisi yönetmek adına en iyi isim benim.” açıklamasını yaptı.

13 Temmuz'da Cumhruiyetçilerin Başkan Adayı Donald Trump, Pensilvanya’da suikast girişimine uğramış; kulağından yaralanmıştı.

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