ABD’de hedefteki isim: Hem Demokratlar hem Cumhuriyetçiler istifasını istedi, çağrılara direndi
ABD Başkan adayı Donald Trump’a yönelik suikast girişiminin yankıları sürüyor. Trump’ı korumakla görevli Gizli Servis’in direktörü Kimberly Cheatle, Temsilciler Meclisi’nde ifade verdi. Sorumluluğu üzerine alıp, “On yıllardır yaşanan en önemli operasyonel başarıszlık.” itirafında bulunan Cheatle, istifa çağrılarını ise karşılıksız bıraktı.
“On yıllardır yaşanan en önemli operasyonel başarısızlık.”Bu sözlerin sahibi Amerikan Gizli Servis Başkanı Kimberly Cheatle.