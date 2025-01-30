ABD'de helikopter ile uçak çarpışarak nehre düştü: Kaza mı komplo mu?

ABD'nin başkenti Washington'daki Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında, piste yaklaşan bir yolcu uçağı ile Black Hawk model askeri helikopter çarpıştı. Uçakta 64 kişinin olduğu, askeri helikopterde ise 3 askeri personelin bulunduğu açıklandı. Çarpışmanın ardından iki hava aracı da Potomak Nehri'ne düştü. Arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı nehirden 18 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Uçak kazası, ABD'de 15 yıl aradan sonra meydana gelen ilk yurtiçi ticari uçak kazası oldu. Kazanın Pentagon'a çok yakın bir güzergahta gerçekleşmesi ise "kaza mı komplo mu" sorusunu akıllara getirdi. Uzmanlar kazanın nasıl ve neden gerçekleştiği hakkındaki senaryoları değerlendiriyor. İşte kaza anı ve arama-kurtarma çalışmalarından ilk görüntüler...

ABD'de helikopter ile uçak çarpışarak nehre düştü: Kaza mı komplo mu? - 1

HAVADA ÇARPIŞARAK DÜŞTÜLER

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı'na iniş yapmaya çalışan 60 kişi kapasiteli American Airlines'a ait Bombardier CRJ700 tipi bir yolcu uçağı ile Sikorsky H-60 tipi bir askeri helikopter havada çarpışarak düştü.

ABD'DE ASKERİ HELİKOPTER İLE UÇAK ÇARPIŞARAK DÜŞTÜ

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ABD'de helikopter ile uçak çarpışarak nehre düştü: Kaza mı komplo mu? - 2

18 CANSIZ BEDENE ULAŞILDI

Çarpışmanın ardından iki hava aracının da Potomac Nehri'ne düştüğü belirtildi. Nehirde arama kurtarma çalışması başlatıldı.

CBS Televizyonu, nehirden 18 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı bilgisini paylaştı.

Kazanın ardından Ronald Reagan Havalimanı'nda tüm iniş ve kalkışlar durduruldu.

ABD'de helikopter ile uçak çarpışarak nehre düştü: Kaza mı komplo mu? - 3

ABD BAŞKANI BİLGİLENDİRİLDİ

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Donald Trump'ın uçak kazası hakkında bilgilendirildiği belirtildi.

Amerikan Ulusal Havacılık Dairesi, "Kansas'tan kalkan Bombardier tipi yolcu uçağı Ronald Reagan Havalimanı'na yaklaştığı sırada Sikorsky tipi askeri helikopterle çarpışarak düştü." açıklaması yaptı.

ABD'de helikopter ile uçak çarpışarak nehre düştü: Kaza mı komplo mu? - 4

KAZANIN ARDINDAN SORU İŞARETLERİ

Kazanın Pentagon'a çok yakın bir güzergahta gerçekleşmesi "kaza mı komplo mu" sorusunu akıllara getirdi.

Uçak kazası, ABD'de 15 yıl aradan sonra meydana gelen ilk yurtiçi ticari uçak kazası oldu.

Sonuncusu 2009 yılında New York'un Buffalo kentinde gerçekleşmişti.

"EĞİTİM UÇUŞUNDAYDI"

ABD ordu sözcücü, uçakla çarpışan helikopterin bir eğitim uçuşunda olduğunu ve helikopterde acemi askerlerin bulunduğunu aktardı.

ABD'de helikopter ile uçak çarpışarak nehre düştü: Kaza mı komplo mu? - 5

UÇAKTA 64 KİŞİ VARDI

American Airlines'a ait bölgesel uçuşlarda kullanılan yolcu uçağında 60 yolcu, 4 mürettebatın olduğu belirtildi.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, kazayla ilgili "Reagan Havalimanı yakınında çarpışmaya karışan herkes için dua edin. Durumu takip ediyoruz. Şimdilik en iyisini umuyoruz." açıklaması yaptı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise Savunma Bakanlığı'nın durumu yakından takip ettiğini belirterek gerektiğinde yardıma hazır olduklarını söyledi.

ABD'de helikopter ile uçak çarpışarak nehre düştü: Kaza mı komplo mu? - 6

KAZA NASIL GERÇEKLEŞTİ?

NTV Washington Telsilcisi Hüseyin Günay kazanın meydana gelişiyle ilgili kritik bilgiler paylaştı.

Günay, kazanın meydana gelmesinden önce kulenin iki hava aracının pilotuna da ulaştığını belirterek, "Uçağı gördün mü? Helikopteri gördün mü?" diye ikazda bulunduğunu belirtti.

ABD'de helikopter ile uçak çarpışarak nehre düştü: Kaza mı komplo mu? - 7

TRUMP KULEYİ SUÇLADI

ABD Başkanı Donald Trump, yolcu uçağı ile askeri helikopterin çarpıştığı kazada kontrol kulesini suçlayarak, “Kontrol kulesi uçağı görüp görmediklerini sormak yerine neden helikoptere ne yapması gerektiğini söylemedi? Bu kaza, önlenmesi mümkün olan kötü bir durum gibi gözüküyor” ifadelerini kullandı.

Trump, kaza sırasında uçağın havalimanına öngörülen şekilde yaklaşmakta olduğunu ifade etti.

Helikopterin ise uzun bir süre boyunca doğrudan uçağa doğru hareket ettiğini belirtti.

ABD'de helikopter ile uçak çarpışarak nehre düştü: Kaza mı komplo mu? - 8

"ROTAYA GİREN HELİKOPTER"

Günay şu bilgileri verdi:

"Uçak ve helikopter çarpışmadan önce kule, hem uçağın hem helikopterin pilotuna ulaşıyor. Ve özellikle "Uçağı gördün mü? Helikopteri gördün mü?" diye soruyor. Ancak 10 saniye sonra özellikle helikopterin içerisinden bir çarpışma anı öncesi kargaşası sesi var ve bir şekilde helikopter pilotunun manevra yapmak istediğini anladığım sözler sarf ediyor. "Dönüyorum, kırmaya çalışıyorum" diyor. Pilot bir müdahalede bulunmaya çalışıyor.

Şunu unutmamak gerekiyor. Yolcu uçaklarının rotası belli, burada rotaya giren helikopter. Washington'da hava sahası çok dar. Benim dinlediğim ses kaydından edinmiş olduğum izlenim bir kaza izlenimi. Ancak bunun için yetkililerin açıklanmasına ihtiyaç var."

ABD'de helikopter ile uçak çarpışarak nehre düştü: Kaza mı komplo mu? - 9

KAZA NEDEN GERÇEKLEŞTİ?

Ölümcül çarpışma, 2023 yılının başlarında Reagan Havalimanı ve diğer havalimanlarında yaşanan ve havacılık sektörünü alarma geçiren bir dizi kazanın ardından gerçekleşti.

Kazanın güvenlik ve havalimanı kapasitesinin dolup dolmadığı konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirmesi bekleniyor.

ABD'de helikopter ile uçak çarpışarak nehre düştü: Kaza mı komplo mu? - 10

YETKİLİLERDEN İLK AÇIKLAMA: HAVA KOŞULLARI ZORLAYICI

Bölgede hava koşullarının son derece zorlayıcı olduğu, hava çok soğuk olduğu için kurtarma çalışmalarının zor şartlarda devam ettiği aktarıldı.

Uçağın enkazındaki arama çalışmalarına 300 kişilik bir ekibin katıldığı belirtildi.

Havalimanı itfaiye şefi, enkaz alanındaki aktif operasyonun saatlerce sürmesinin beklendiğini söyledi.

ABD'de helikopter ile uçak çarpışarak nehre düştü: Kaza mı komplo mu? - 11

DÜŞEN UÇAK HAKKINDA NE BİLİYORUZ?

Yaklaşık 70 kişi kapasiteli Bombardier CRJ700, ticari havacılık için önemli biruçak. Bir havacılık veri şirketi olan Cirium'a göre bu uçaktan hizmette olan yaklaşık 260 adet var.

Bu uçakların üretimi 2020 yılında durduruldu.

KAZAYA KARIŞAN UÇAK 2010'DA ÜRETİLDİ

Federal Havacılık Dairesi'ne göre düşen uçak 2010 yılında üretilmişti.

Jet, American Airlines adına kayıtlıydı ancak PSA Airlines tarafından işletiliyordu.

ABD'de helikopter ile uçak çarpışarak nehre düştü: Kaza mı komplo mu? - 12

HELİKOPTER HAKKINDA NE BİLİYORUZ?

Sikorsky UH-60 Black Hawk, her yerde bulunan ve en ikonik askeri helikopterlerden biridir.

ABD ordusu için hava saldırısı, genel destek, tıbbi tahliye, komuta ve kontrol ve özel operasyon desteği gibi roller üstlenir.

Havacılık Güvenliği Ağı'na göre, kazaya karışan helikopterin üç yolcusu vardı.

1970'lerin ortalarında üretime başlandığından bu yana 5 binden fazla Black Hawk üretilmiştir.

ABD'de helikopter ile uçak çarpışarak nehre düştü: Kaza mı komplo mu? - 13
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