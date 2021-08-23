ABD’de Henri Kasırgası etkili oluyor: 140 bin haneye elektrik verilemiyor

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 23.08.2021 - 11:54 | Son Güncelleme : 23.08.2021 - 12:24
ABD'nin doğusunda yer alan Rhode Island eyaletinde Henri kasırgası etkili oluyor.
Saatte 95 kilometre hızla hareket eden kasırga nedeniyle Long Island ve New England bölgelerinde yaşayanlara "su baskınları ve şiddetli rüzgara karşı dikkatli olmaları" konusunda uyarı yapılırken, 140 bin haneye elektrik verilemediği belirtildi.
Eyaletin birçok bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar kökünden sökülürken, köprüler, yollar ve birçok evin hasar gördüğü aktarıldı.
ABD Başkanı Joe Biden, fırtınadan etkilenen bölge sakinlerine gereken yardımın sağlanacağını belirtti.
ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Henri Kasırgası'nın getirdiği şiddetli yağışın sel ve su baskınlarına neden olabileceğini kaydetti.
ABD’nin doğu kıyılarına ilerleyen Henri Kasırgası nedeniyle New York’ta acil durum ilan edilmişti.
ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), Atlantik Okyanusu’nda oluşan Henri Kasırgası’nın şiddetinin Kategori 1’e yükseldiğini ve saatte 120 kilometre hızla ABD'nin doğu kıyılarına doğru ilerlediğini duyurmuştu.
New York, Long Island ve New England'da etkili olması beklenen Henri Kasırgası yetkilileri alarma geçirdi. Kasırgaya yönelik hazırlıklar devam ederken, Long Island ve Connecticut için kasırga uyarısı yapıldı.
New York’ta ise olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. New York Valisi Andrew Cuomo yaptığı açıklamada, erken saatlerde New York’ta etkili olması beklenen Henri Kasırgası’nın karaya ulaşmasından önce OHAL ilan edildiğini belirterek, acil durumlara müdahale edilmesi için 500 Ulusal Muhafız görevlendirildiğini bildirdi.
Cuomo, New Yorkluların şiddetli yağmur, kuvvetli rüzgarlar ve elektrik kesintilerine hazırlanması tavsiyesinde bulundu. Vatandaşlar ise evlerinin ve iş yerlerinin kapı ve pencelerini korumak için tahtalarla kapatarak önlem almaya çalıştı.