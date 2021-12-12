ABD'de hortum felaketi: En az 70 ölü

ABD'nin orta batı eyaletleri Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee'yi etkisi altına alan hortum kasırgasının bilançosu ağırlaşıyor. ABD’nin Kentucky eyaleti Valisi Andy Beshear, dün gece etkili olmaya başlayan hortum nedeniyle eyalette en az 70 kişinin yaşamını yitirdiğini ve ölü sayısının 100'ü geçebileceğinden endişe duyduklarını söyledi. Kentucky eyaletinin Mayfield semtinde bulunan bir mum fabrikasında enkaz kaldırma işlemleri sürerken, arama kurtarma operasyonları da devam etti. Bununla birlikte, ABD Başkanı Joe Biden'ın hortum felaketi için Federal Acil Afet Bildirgesi'ni imzaladığı bildirildi.

Haberler - ntv.com.tr - AFP - Reuters 12.12.2021 - 11:04

ABD'de hortum felaketi: En az 70 ölü - 1

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Kentucky eyaletinde en az 70 kişinin ölümüne yol açan hortum felaketi için Federal Acil Bildirgesi'ni imzaladığı bildirildi.

ABD'de hortum felaketi: En az 70 ölü - 2

BBC’nin haberine göre, Biden yaptığı açıklamada, hortum kasırgasından en çok etkilenen ülkenin orta batı eyaletlerine yardım sağlanması için elinden gelen her şeyi yapacağını belirtti.

ABD'de hortum felaketi: En az 70 ölü - 3

Yaşanan felaketin, ABD tarihinin en büyük kasırgalarından biri olduğunu vurgulayan Biden, eyalete fon sağlayan Federal Acil Afet Bildirgesi’ni imzaladığını aktardı.

ABD'de hortum felaketi: En az 70 ölü - 4

Biden, yakınlarını kaybeden ve henüz bulunamayan kişiler için dua ettiğini belirterek "Federal hükümet, elinden gelen her şeyi yapacak, bunun üstesinden beraber geleceğiz." dedi.

ABD'de hortum felaketi: En az 70 ölü - 5

Biden, Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) ekiplerinin bugün Kentucky’ye gideceğini, ağır hasarlı evler dahil olmak üzere evleri yıkılan kişilere yardım sağlanacağını bildirdi.

ABD'de hortum felaketi: En az 70 ölü - 6

Öte yandan, acil durum ekiplerinin, Mayfield kentinde yerle bir olan mum fabrikasında arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

ABD'de hortum felaketi: En az 70 ölü - 7

Kentucky eyaleti Valisi Andy Beshear, fabrikadaki 110 kişiden 40’tan fazlasının kurtarıldığını ancak bu saatten sonra enkazdan birinin sağ olarak bulunmasının mucize olacağını söyledi.

ABD'de hortum felaketi: En az 70 ölü - 8

Beshear, 10 Aralık Cuma günü geç saatlerde etkili olmaya başlayan hortum nedeniyle eyalette en az 70 kişinin yaşamını yitirdiğini ve ölü sayısının 100'ü geçebileceğinden endişe duyduklarını kaydetmişti.

ABD'de hortum felaketi: En az 70 ölü - 9
ABD'de hortum felaketi: En az 70 ölü - 10
ABD'de hortum felaketi: En az 70 ölü - 11
ABD'de hortum felaketi: En az 70 ölü - 12
ABD'de hortum felaketi: En az 70 ölü - 13
ABD'de hortum felaketi: En az 70 ölü - 14
ABD'de hortum felaketi: En az 70 ölü - 15
ABD'de hortum felaketi: En az 70 ölü - 16
ABD'de hortum felaketi: En az 70 ölü - 17
ABD'de hortum felaketi: En az 70 ölü - 18
ABD'de hortum felaketi: En az 70 ölü - 19
ABD'de hortum felaketi: En az 70 ölü - 20
ABD'de hortum felaketi: En az 70 ölü - 21
ABD'de hortum felaketi: En az 70 ölü - 22
ABD'de hortum felaketi: En az 70 ölü - 23
ABD'de hortum felaketi: En az 70 ölü - 24
ABD'de hortum felaketi: En az 70 ölü - 25
ABD'de hortum felaketi: En az 70 ölü - 26
ABD'de hortum felaketi: En az 70 ölü - 27
ABD'de hortum felaketi: En az 70 ölü - 28
ABD'de hortum felaketi: En az 70 ölü - 29
ABD'de hortum felaketi: En az 70 ölü - 30

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